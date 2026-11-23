Повна ненависть панує зараз між українцями та росіянами, і почала її Росія – так Володимир Зеленський відповів на запитання про стосунки двох народів. Дружба, за його словами, стане можливою тільки тоді, коли Москва буде готова на конкретні кроки.

Рівень ненависті між українцями та росіянами зараз надзвичайно високий. Причиною цього Володимир Зеленський назвав саме російську агресію. Про це він сказав в інтерв'ю музиканту Бенджаміну Хаву.

"Сьогодні, звичайно, є повна ненависть, і вони її почали. Я маю на увазі, що вони напали. Саме тому рівень ненависті такий високий. Як це можна забути? Це неможливо", – наголосив президент.

Запитали в нього й про те, чи здатні народи подружитися після завершення війни. Відповідь, на думку Зеленського, залежить від готовності Росії діяти.

"Чи можна з ними дружити? Це почнеться, якщо вони будуть готові робити певні кроки. Відповідальність дуже важлива. Просто пробачити їх, мовляв: "О, ви зробили щось погане", – ні. Це не просто щось погане", – сказав він.

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Водночас президент засумнівався, що питання відновлення дружби взагалі стосується покоління, яке переживає нинішню війну.

Раніше повідомлялося, що Зеленський підтвердив удар по російському військовому кораблю біля берегів Лівії. Служба безпеки та Сили оборони провели морську операцію й затопили корвет "Меркурій" разом із вертольотом Ка-27, а також влучили в суховантаж MV ANGARA. Для атаки використали сім морських дронів українського виробництва.

Також повідомлялося, що після успішної гуманітарної місії в Олешках на Херсонщині евакуацію з прифронтових населених пунктів вирішили продовжити. Нині перелік складається з 15 поселень у двох областях. Україна запропонувала американській стороні виступити організатором аналогічної місії для жителів Херсонщини та Запоріжжя, які живуть біля лінії фронту.