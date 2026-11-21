Успіх гуманітарної місії в Олешках на Херсонщині спонукав до продовження евакуації населення з прифронтових населених пунктів. Наразі перелік складається з 15 поселень у двох областях України.

Після гуманітарної операції в окупованих Олешках Україна передала американській стороні пропозицію виступити організатором аналогічної місії для жителів деяких населених пунктів Херсонської та Запорізької областей, які знаходяться біля лінії фронту. Про це, як інформує агентство "Інтерфакс-Україна", повідомив президент Володимир Зеленський.

"Далі Раденськ, Костогризове, Гола Пристань, Стара Збур'ївка, Нова Збур'ївка, Гладківка, Великі Копані, Кардашинка, Велика Кардашинка. Це була Херсонська область", — розповів Зеленський, додавши, що у Запорізькій області під евакуацію готуються Маячка, Златопіль, Дніпрорудне, Кам'янське, Верхня Криниця та Василівка.

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Оновлений список також отримав омбудсмен, зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, дружина президента США Меланія Трамп не виключає, що до Різдва між Росією та Україною, можливо, відбудеться припинення вогню.

Раніше глава Кремля Володимир Путін пропонував провести "гуманітарну місію" в Костянтинівці на Донеччині, яку нібито "контролювали" російські війська.

Також Фокус писав, що гуманітарна операція в окупованих Олешках може стати початком масштабнішої допомоги цивільним на Херсонщині. Офіційна домовленість між українським і російським омбудсманами передбачає проведення нових гуманітарних місій у регіоні.