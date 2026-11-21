Успех гуманитарной миссии в Олешках в Херсонской области послужил стимулом для продолжения эвакуации населения из прифронтовых населенных пунктов. В настоящее время в список входят 15 населенных пунктов в двух областях Украины.

После гуманитарной операции в оккупированных Олешках Украина направила американской стороне предложение выступить организатором аналогичной миссии для жителей некоторых населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей, расположенных вблизи линии фронта. Об этом, как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", заявил президент Владимир Зеленский.

"Далее — Раденск, Костогрызово, Голая Пристань, Старая Збурьевка, Новая Збурьевка, Гладковка, Великие Копани, Кардашинка, Великая Кардашинка. Это была Херсонская область", — рассказал Зеленский, добавив, что в Запорожской области к эвакуации готовятся Маячка, Златополь, Днепрорудное, Каменское, Верхняя Криница и Васильевка.

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Обновленный список также был передан омбудсмену, отметил Владимир Зеленский.

Напомним, супруга президента США Мелания Трамп не исключает, что к Рождеству между Россией и Украиной, возможно, будет заключено перемирие.

Ранее глава Кремля Владимир Путин предлагал провести "гуманитарную миссию" в Константиновке в Донецкой области, которую якобы "контролировали" российские войска.

Кроме того, Фокус писал, что гуманитарная операция в оккупированных Олешках может стать началом более масштабной помощи гражданскому населению в Херсонской области. Официальная договоренность между украинским и российским омбудсменами предусматривает проведение новых гуманитарных миссий в регионе.