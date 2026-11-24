Во время ночной атаки РФ дрон врезался в дом в Запорожье: 31 человек получил ранения, а пятеро погибли. В Виннице — ещё одно попадание по объекту инфраструктуры.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 24 ноября РФ запустила по Украине 96 дронов различных типов, две трети из которых были реактивными. Средства ПВО сбили 76% воздушных целей, но произошли попадания в 13 локациях в восточных и центральных областях. Фокус собрал информацию о последствиях российской атаки в регионах.

Согласно данным воздушного командования, российские дроны запускались из пяти различных точек — с территории РФ (Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск) и из ТОТ (Донецк, Гвардейское в Крыму). Из 96 БПЛА сбили/нейтрализовали 73, из них 45 — реактивные. Данные Воздушных сил показывают, что эффективность сбивания всех типов дронов РФ составляет 76%, а реактивных — 70%.

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Обстрел Украины — Воздушные силы о нападении 24 ноября Фото: Воздушные силы ВСУ

Обстрел Украины — последствия удара РФ 24 ноября

Областные военные администрации и местные мониторинговые группы рассказали о последствиях обстрела в ночь на 24 ноября.

Винницкая область. Глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная сообщила, что дроны РФ атаковали Винницу и повредили гражданское предприятие и инфраструктурный объект. В результате взрыва ранения получили четверо мужчин: у троих — легкие травмы, а одного пришлось госпитализировать. Российский удар повредил две остановки общественного транспорта, четыре автомобиля, троллейбус и дома поблизости, говорится в посте Заболотной на странице в Facebook.

Чиновница опубликовала фотографии из Винницы, на которых запечатлены пострадавшие районы. На снимках виден троллейбус с разбитыми окнами и автомобиль, у которого кабина и кузов изрешечены мелкими осколками.

Обстрел Украины — поврежденный троллейбус в Виннице после атаки РФ 24 ноября Фото: Винницкая ОВА

Обстрел Украины — поврежденный автомобиль в Виннице после атаки РФ 24 ноября Фото: Винницкая ОВА

Запорожская область. Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в 4:43 24 ноября сообщил, что российские дроны атаковали Запорожье. Россияне попали в многоэтажку и в частные дома: ранены 11 человек, один пострадавший находится в особо тяжёлом состоянии. Около 5 часов информация обновилась, и Федоров написал, что ранены 31 человек (в том числе — дети 1, 6 и 16 лет), а пять человек погибли.

На фото с места удара в Запорожье — груды стройматериалов в месте попадания в многоэтажку, выбитые окна, разбитая машина во дворе.

Обстрел Украины — поврежденный дом в Запорожье после атаки РФ 24 ноября Фото: Запорожская ОВА

Обстрел Украины — поврежденный автомобиль в Запорожье после атаки РФ 24 ноября Фото: Запорожская ОВА

Днепропетровская область. Глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа сообщил, что в ночь на 24 ноября над регионом были сбиты 14 российских БПЛА. Также указано, что под удары РФ попали три района области — взрывы произошли в Павлограде, в Песчанской общине под Самаром, Никополе и Марганце. Ранены двое мужчин, имеются разрушения частных домов и складов. В местных пабликах пишут об отключении электричества в Днепре после предыдущих обстрелов со стороны РФ: новой информации нет. Мэр Днепра Борис Филатов не публиковал свежую информацию о ситуации в областном центре.

Киевская область. Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко не сообщил о ночной атаке РФ на столичный регион, но сообщил о новой жертве удара по дому в Димере. Выяснилось, что ночью скончалась 79-летняя женщина, которую извлекли из-под завалов: таким образом, число жертв возросло до 12. Мэр Киева Виталий Кличко не писал об обстреле, а КМГА один раз за ночь (с 2 до 3 часов) предупреждала о налете дронов.

Отметим, что в ночь на 22 ноября Вооруженные силы РФ нанесли удары по Киеву и Киевской области, как сообщал Фокус. Под обстрел попало многоэтажное здание в Димере: была разрушена целая секция с первого по пятый этаж.

Напоминаем, что в ночь на 24 ноября реактивный дрон РФ долетел до Польши: польские вооруженные силы объяснили, почему не сбили воздушную цель.