Під час нічної атаки РФ дрон влетів у будинок у Запоріжжі: поранено 31 людину, а п'ятеро загинули. У Вінниці — ще одне влучання по об'єкту інфраструктури.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 24 листопада РФ запустила по Україні 96 дронів різних типів, з яких дві третини були реактивними. Засоби ППО знешкодили 76% повітряних цілей, але стались влучання у 13 локаціях у східних та центральних областях. Фокус зібрав інформацію про наслідки російської атаки у регіонах.

Згідно з даними повітряного командування, російські дрони запускались з п'яти різних точок — з території РФ (Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ) та з ТОТ (Донецьк, Гвардійське в Криму). З 96 БпЛА збили/знешкодили 73, з них 45 — реактивні. Дані Повітряних сил показують, що ефективність збиття усіх типів дронів РФ — 76%, а реактивних — 70%.

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Обстріл України — Повітряні сили про атаку 24 листопада Фото: Повітряні сили ЗСУ

Обстріл України — наслідки удару РФ 24 листопада

Обласні військові адміністрації та місцеві моніторингові пабліки розповіли про наслідки обстрілу в ніч на 24 листопада.

Вінницька область. Глава Вінницької ОВА Наталія Заболотна повідомила, що дрони РФ атакували Вінницю та пошкодили цивільне підприємство та інфраструктурний об'єкт. Внаслідок вибуху отримали поранення четверо чоловіків: у трьох легкі травми, а одного довелось госпіталізувати. Російський удар пошкодив дві зупинки громадського транспорту, чотири автомобілі, тролейбус та будинки неподалік, ідеться у дописі Заболотної на сторінці Facebook.

Посадовиця опублікувала фото з Вінниці, на яких зафіксовані постраждала місцевість. Бачимо тролейбус з вибитими вікнами та машину, у якій кабіна та кузов посічені дрібними уламками.

Обстріл України — пошкоджений тролейбус у Вінниці після атаки РФ 24 листопада Фото: Вінницька ОВА

Обстріл України — пошкоджена машина у Вінниці після атаки РФ 24 листопада Фото: Вінницька ОВА

Оновлення 11:00 — міський голова Вінниці Сергій Моргунов написав на сторінці Facebook про обмеження руху тролейбусів на східних вулицях обласного центру.

Обстріл України — Моргунов про наслідки у Вінниці після атаки РФ 24 листопада Фото: Скриншот

Запорізька область. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров о 4:43 24 листопада повідомив, що російські дрони атакували Запоріжжя. Росіяни влучили у багатоповерхівку та у приватні будинки: поранено 11 людей, а один постраждалий — в особливо важкому стані. Близько 5 год інформація оновилась, і Федоров написав, що поранено 31 людини (у тому числі — діти 1, 6 та 16 років), а п'ятеро осіб загинуло.

На фото з місця удару у Запоріжжі — купи будматеріалів у місці влучання по багатоповерхівці, вибиті вікна, потрощена машина на подвір'ї.

Обстріл України — пошкоджений будинок у Запоріжжі після атаки РФ 24 листопада Фото: Запорізька ОВА

Обстріл України — пошкоджена машина у Запоріжжі після атаки РФ 24 листопада Фото: Запорізька ОВА

Дніпропетровська область. Глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа написав, що в ніч на 24 листопада над регіоном збили 14 російських БпЛА. Також вказано, що під удари РФ потрапили три райони області — вибухало у Павлограді, у Піщанській громаді під Самаром, Нікополь й Марганець. Поранено двох чоловіків, є руйнування приватних будинків та складів. У місцевих пабліках пишуть про знеструмлення у Дніпрі після попередніх обстрілів РФ: нової інформації немає. Міський голова Дніпра Борис Філатов не публікував свіжу інформацію про ситуацію в обласному центрі.

Київська область. Глава Київської ОВА Тимур Ткаченко не інформував про нічну атаку РФ на столичний регіон, але повідомив про нову жертву удару по будинку у Димеру. З'ясувалось, що вночі померла 79-річна жінка, яку витягнули з-під завалів: таким чином кількість жертв зросла до 12. Міський голова Києва Віталій Кличок не писав про обстріл, а КМВА один раз за ніч (з 2 по 3 год) попереджала про наліт дронів.

Зазначимо, в ніч на 22 листопада ЗС РФ вдарили по Києву та Київщині, писав Фокус. Під обстріл потрапила багатоповерхівка у Димері: зруйнувалась ціла секція з першого по п'ятий поверх.

Нагадуємо, в ніч на 24 листопада реактивний дрон РФ долетів до Польщі: польські збройні сили пояснили, чому не збили повітряну ціль.