Военнослужащего, экстрадированного из Молдовы в Украину, подозревают в жестоком обращении с подчиненными. Сотрудники ГБР зафиксировали три случая пыток военнослужащих.

Из Молдовы в Украину экстрадировали военнослужащего, подозреваемого в жестоком обращении с подчинёнными. По данным следствия, мужчина систематически избивал бойцов, а одного из них приказал привязать к деревянной конструкции в виде креста. Об этом говорится на официальном сайте Государственного бюро расследований. Экстрадиция была осуществлена в сотрудничестве с Военной службой правопорядка в Вооруженных силах Украины.

По данным источников УП, речь идет о Владиславе Пастухе, подозреваемом в издевательствах над военнослужащими в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что 19 ноября подозреваемого передали украинской стороне через пункт пропуска "Могилев-Подольский — Отач" в Винницкой области. Военный находился в международном розыске после побега из Украины, отметили в ГБР.

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Подозреваемый подвергал военнослужащих пыткам

По данным следствия, старший лейтенант, командовавший взводом понтонно-мостового батальона воинской части из Тернопольской области, применял насилие в отношении подчиненных во время выполнения задач по строительству фортификационных сооружений в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Сотрудники ГБР зафиксировали три эпизода пыток военнослужащих.

В частности, сообщается, что "в Днепропетровской области офицер избивал двух подчинённых руками и ногами за нарушения, которые он сам считал дисциплинарными".

"Вблизи Авдеевки он нанес другому военнослужащему многочисленные удары ногами по ребрам, после чего приказал привязать его за руки к деревянной конструкции в виде креста. По замыслу подозреваемого, это должно было символизировать распятие накануне католической Пасхи", — отметили в ГБР.

Кроме того, по данным следствия, "офицер запугивал потерпевших, угрожал им последствиями неповиновения и ссылался на влиятельные связи своего отца".

Когда правоохранители начали выяснять обстоятельства этих событий, военнослужащий сбежал за границу. По данным следствия, он ночью незаконно переплыл Днестр и оказался в Молдове, где впоследствии подал заявление на получение статуса беженца.

Передача подозреваемого состоялась через контрольно-пропускной пункт "Могилев-Подольский — Отач" Подозреваемый переплыл Днестр и оказался в Молдове Экстрадиция была осуществлена в сотрудничестве с Военной службой правопорядка ВСУ

Беглец объявлен в международный розыск

Сотрудники ГБР установили его местонахождение, инициировали международный розыск и подготовили необходимые материалы для экстрадиции. В 2024 году офицеру заочно сообщили о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы человека, сопровождавшемся причинением физических страданий (ч. 1, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, отдельно расследуется факт дезертирства во время побега из Украины. На данный момент суд применил к фигуранту ранее избранную меру пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог. За инкриминируемые правонарушения ему грозит до 10 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается. Проверяется информация о возможных других случаях насилия в отношении подчиненных.

Напомним, что, как писал Фокус, после почти трёх лет пребывания в ЕС и побега из-под стражи в Чехии бывший мэр Рахова Виктор Медведь был экстрадирован из Румынии в Украину, где он сразу же вышел под залог в размере 333 тысяч гривен.

Кроме того, мы писали, что из Германии в Украину экстрадировали бывшего депутата VIII созыва, обвиняемого в манипуляциях на фондовом рынке. СМИ пишут, что речь идет о Руслане Демчаке. Также из Италии удалось вернуть бывшего руководителя финансового департамента предприятия.