Бійця, якого екстрадували з Молдови в Україну, підозрюють у жорстокому поводженні з підлеглими.Працівники ДБР задокументували три епізоди катування військовослужбовців.

З Молдови до України екстрадували військовослужбовця, якого підозрюють у жорстокому поводженні з підлеглими. За даними слідства, чоловік систематично бив бійців, а одного з них наказав прив’язати до дерев’яної конструкції у вигляді хреста. Про це йдеться на офіційному сайті Державного Бюро Розслідування.Екстрадицію здійснили у взаємодії з Військовою службою правопорядку у Збройних силах України.

За даними джерел УП, йдеться про підозрюваного у знущаннях над військовими у 211-їй понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ Владислава Пастуха.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що 19 листопада підозрюваного передали українській стороні через пункт пропуску "Могилів-Подільський — Отач" на Вінниччині. Військовий перебував у міжнародному розшуку після втечі з України, зазначили в ДБР.

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Підозрюваний катував військовослужбовців

За даними слідства, старший лейтенант, який командував взводом понтонно-мостового батальйону військової частини з Тернопільщини, застосовував насильство до підлеглих під час виконання завдань із будівництва фортифікацій на Донеччині, Дніпропетровщині та Харківщині. Працівники ДБР задокументували три епізоди катування військовослужбовців.

Зокрема, повідомляється, що "на Дніпропетровщині офіцер бив двох підлеглих руками та ногами за порушення, які сам вважав дисциплінарними".

"Поблизу Авдіївки він завдав іншому військовослужбовцю численних ударів ногами по ребрах, після чого наказав прив’язати його за руки до дерев’яної конструкції у вигляді хреста. За задумом підозрюваного, це мало символізувати розп’яття напередодні католицького Великодня", — зауважили в ДБР.

Крім цього, за даними слідства, "офіцер залякував потерпілих, погрожував їм наслідками непокори та посилався на впливові зв’язки свого батька".

Коли правоохоронці почали встановлювати обставини цих подій, військовослужбовець утік за кордон. За даними слідства, він уночі незаконно переплив Дністер та опинився в Молдові, де згодом звернувся по статус біженця.

Передача підозрюваного відбулася через пункт пропуску "Могилів-Подільський — Отач" Підозрюваний переплив Дністер і потрапив до Молдови Екстрадицію здійснили у взаємодії з Військовою службою правопорядку у ЗСУ

Втікача подали у міжнародний розшук

Працівники ДБР встановили його місцеперебування, ініціювали міжнародний розшук та підготували необхідні матеріали для екстрадиції. У 2024 році офіцеру заочно повідомили про підозру в катуванні та незаконному позбавленні волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 1, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України).

Також окремо розслідують факт дезертирства під час втечі з України. Наразі суд застосував до фігуранта раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За інкриміновані правопорушення йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Перевіряється інформація про можливі інші випадки насильства щодо підлеглих.

Нагадаємо, Фокус писав, що після майже трьох років переховування в ЄС та втечі з-під варти в Чехії ексмера Рахова Віктора Медвідя екстрадували з Румунії в Україну, де він одразу вийшов під заставу в 333 тисячі гривень.

Крім цього, ми писали, що з Німеччини до України екстрадували екснардепа VIII скликання, обвинуваченого у маніпуляціях на фондовому ринку. ЗМІ пишуть, що йдеться про Руслана Демчака. Також з Італії вдалося повернути колишнього керівника фінансового департаменту підприємства.