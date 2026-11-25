В результате российских атак на Украину погибли люди в нескольких областях, в том числе ребенок. В Харьковской области дрон поразил маршрутный автобус, а в Сумской области беспилотник атаковал автомобиль.

Вечером 24 ноября и в ночь на 25 ноября российские войска атаковали Киев, Киевскую, Одесскую, Днепропетровскую, Сумскую и Харьковскую области, а также Запорожский регион. В результате обстрелов есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома, транспорт, предприятия и энергетическая инфраструктура. О последствиях обстрелов сообщили местные власти и ГСЧС Украины.

Киев

В Голосеевском районе столицы после падения российского беспилотника загорелось складское помещение. На место происшествия были направлены экстренные службы.

Еще одно попадание обломков БПЛА зафиксировали в Шевченковском районе. Там возник пожар на первом и втором этажах 16-этажного жилого дома, а также во дворе.

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Обстрел Киева Фото: ГСЧС

По данным ГСЧС, площадь возгорания составила 50 кв. м. Пожар удалось потушить. Спасатели осмотрели квартиры и вывели людей на свежий воздух. Также на месте работали психологи.

Обстрел Киева Фото: ГСЧС

В результате атаки пострадали два человека. Медики оказали им помощь на месте. Взрывная волна и осколки повредили фасад здания с первого по седьмой этажи, а в соседних зданиях выбило окна.

Обстрел Киева Фото: ГСЧС

Киевская область

В Белоцерковском районе в результате российского нападения погиб мужчина 1974 года рождения.

Кроме того, на автостоянке произошёл пожар, который спасатели уже потушили. Повреждены два грузовых автомобиля и одно торговое заведение.

На месте продолжают работать оперативные службы.

Одесская область

Российские войска атаковали Одесскую область, в результате чего погибли два человека — мужчина 1985 года рождения и подросток 2009 года рождения. Еще трое человек получили ранения, среди них — 12-летний ребенок.

В Одесском районе в результате попадания были повреждены производственное здание и три легковых автомобиля. Там также возник пожар, который спасатели оперативно потушили.

Обстрел Одесской области Фото: ГСЧС

Кроме того, загорелось складское помещение. Из-за постоянной угрозы повторных ударов и воздушных тревог пожарным приходилось прерывать работу, однако в конце концов они ликвидировали пожар.

В городе Подольск зафиксировали попадание на открытой местности. В результате были повреждены гараж и два легковых автомобиля. Там погиб подросток.

Обстрел Одесской области Фото: ГСЧС

К ликвидации последствий российских ударов привлекли более 60 спасателей. На местах попаданий работают соответствующие службы, правоохранители фиксируют очередные военные преступления РФ против гражданского населения.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области в результате российских атак с использованием беспилотников пострадал 42-летний мужчина. Под ударом оказались три района области. Об этом утром 25 ноября сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.

В Днепре повреждены объекты инфраструктуры и легковой автомобиль. Раненому мужчине оказали необходимую помощь, он проходит амбулаторное лечение.

В Зеленодольской общине Криворожского района российские войска нанесли удар по инфраструктуре.

Также под обстрелами оказался Никопольский район. Враг атаковал Никополь, Марганецкую, Покровскую, Мировскую и Червоногригоровскую общины. В результате ударов были повреждены частный дом и автомобиль.

Кроме того, в Кривом Роге в больнице скончалась 58-летняя женщина, получившая множественные тяжелые ранения во время российской атаки в минувшую пятницу. Медики несколько дней боролись за ее жизнь, однако спасти ее не удалось.

В настоящее время в больницах города находятся 15 пострадавших, среди них один ребенок. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Сумская область

В Сумской области за сутки в результате российских обстрелов погиб 76-летний мужчина, ещё несколько человек получили ранения. Всего российские войска почти 50 раз атаковали 17 населенных пунктов в 12 территориальных общинах региона. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

В Сумской общине российский беспилотник попал в автомобиль. В результате удара погиб 76-летний мужчина, ещё один мужчина в возрасте 38 лет получил ранения.

Кроме того, в медицинское учреждение обратились две женщины в возрасте 60 и 68 лет. Они получили травмы 23 ноября во время атак российских дронов в Середино-Будской общине.

Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Под обстрелами оказались Сумская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Глуховская, Эсманьская, Середино-Будская, Новослободская, Кролевецкая, Ахтырская, Тростянецкая и Великописаревская общины.

Российские войска применяли артиллерию, FPV-дроны, беспилотники и управляемые авиационные бомбы.

В результате атак были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. В частности, в Глуховской общине пострадали частные домовладения, хозяйственное сооружение и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В Середино-Будской общине повреждены частный дом, автомобиль и гражданские объекты. В Тростянецкой общине — нежилое помещение и автомобиль, в Охтырской и Кролевецкой общинах — нежилые помещения.

В Сумской общине повреждены двухэтажный дом и автомобиль, а в Эсманьской общине разрушен частный жилой дом.

По данным ОВА, в течение суток воздушная тревога в области длилась в общей сложности 19 часов 12 минут.

Запорожская область

В результате российских обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура Запорожья и области. Из-за этого значительное число потребителей осталось без электроснабжения.

По словам руководителя "Запорожьеоблэнерго" Андрея Стасевского, энергетики привели в действие план реагирования на системные аварии в электросетях. В настоящее время специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

Харьковская область

В Чугуевском районе Харьковской области российский беспилотник атаковал маршрутный автобус. В результате удара один человек погиб, ещё семеро получили ранения.

Нападение произошло на трассе недалеко от села Федоровка. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В ночь на 22 ноября российские войска атаковали Киев и Киевскую область, как сообщал Фокус. В Димере под удар попал многоэтажный жилой дом, где обрушилась целая секция — с первого по пятый этаж.

Кроме того, в ночь на 24 ноября российский реактивный дрон залетел на территорию Польши. В польских вооруженных силах объяснили, почему решили не сбивать воздушную цель.