Унаслідок російських атак на Україну загинули люди в кількох областях, серед них дитина. У Харківській області дрон влучив у маршрутний автобус, а на Сумщині безпілотник атакував автомобіль.

Увечері 24 листопада та в ніч проти 25 листопада російські війська атакували Київ, Київську, Одеську, Дніпропетровську, Сумську та Харківську області, а також Запорізький регіон. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені, пошкоджено житлові будинки, транспорт, підприємства й енергетичну інфраструктуру. Про наслідки обстрілів повідомили місцева влада та ДСНС України.

Київ

У Голосіївському районі столиці після падіння російського безпілотника загорілося складське приміщення. На місце події направили екстрені служби.

Ще одне влучання уламків БпЛА зафіксували у Шевченківському районі. Там виникла пожежа на першому та другому поверхах 16-поверхового житлового будинку, а також у дворі.

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Обстріл Києва Фото: ДСНС

За інформацією ДСНС, площа займання становила 50 кв. м. Вогонь вдалося ліквідувати. Рятувальники обстежили квартири та вивели людей на свіже повітря. Також на місці працювали психологи.

Обстріл Києва Фото: ДСНС

Унаслідок атаки постраждали двоє людей. Медики надали їм допомогу на місці. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено фасад будинку з першого по сьомий поверхи, а в сусідніх будівлях вибило вікна.

Обстріл Києва Фото: ДСНС

Київська область

У Білоцерківському районі внаслідок російської атаки загинув чоловік 1974 року народження.

Також виникла пожежа на автостоянці, яку рятувальники вже ліквідували. Пошкоджено два вантажні автомобілі та торговельний заклад.

На місці продовжують працювати оперативні служби.

Одеська область

Російські війська атакували Одещину, внаслідок чого загинули двоє людей — чоловік 1985 року народження та підліток 2009 року народження. Ще троє людей дістали поранення, серед них 12-річна дитина.

В Одеському районі через влучання пошкоджено виробничу будівлю та три легкові автомобілі. Там також виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.

Обстріл Одещини Фото: ДСНС

Крім того, загорілося складське приміщення. Через постійну загрозу повторних ударів і повітряні тривоги вогнеборцям доводилося переривати роботу, однак зрештою вони ліквідували пожежу.

У місті Подільськ зафіксували влучання на відкритій території. Внаслідок цього пошкоджено гараж і два легкові автомобілі. Там загинув підліток.

Обстріл Одещини Фото: ДСНС

До ліквідації наслідків російських ударів залучили понад 60 рятувальників. На місцях влучань працюють відповідні служби, правоохоронці документують чергові воєнні злочини РФ проти цивільного населення.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області внаслідок російських атак безпілотниками постраждав 42-річний чоловік. Під ударом опинилися три райони регіону. Про це вранці 25 листопада повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі пошкоджено об'єкти інфраструктури та легковий автомобіль. Пораненому чоловікові надали необхідну допомогу, він лікується амбулаторно.

У Зеленодольській громаді Криворізького району російські війська атакували інфраструктуру.

Також під обстрілами перебував Нікопольський район. Ворог атакував Нікополь, Марганецьку, Покровську, Мирівську та Червоногригорівську громади. Внаслідок ударів пошкоджено приватний будинок і автомобіль.

Крім того, у Кривому Розі в лікарні померла 58-річна жінка, яка дістала множинні тяжкі поранення під час російської атаки минулої п'ятниці. Медики кілька днів боролися за її життя, однак врятувати її не вдалося.

Наразі у лікарнях міста залишаються 15 постраждалих, серед них одна дитина. Троє поранених перебувають у тяжкому стані.

Сумська область

У Сумській області за добу внаслідок російських обстрілів загинув 76-річний чоловік, ще кілька людей дістали поранення. Загалом російські війська майже 50 разів атакували 17 населених пунктів у 12 територіальних громадах регіону. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

У Сумській громаді російський безпілотник влучив в автомобіль. Унаслідок удару загинув 76-річний чоловік, ще один чоловік віком 38 років дістав поранення.

Також до медичного закладу звернулися дві жінки віком 60 та 68 років. Вони отримали травми 23 листопада під час атак російських дронів у Середино-Будській громаді.

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах. Під ударами перебували Сумська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська, Новослобідська, Кролевецька, Охтирська, Тростянецька та Великописарівська громади.

Російські війська застосовували артилерію, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.

Унаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Зокрема, у Глухівській громаді постраждали приватні домоволодіння, господарська споруда та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

У Середино-Будській громаді пошкоджено приватний будинок, автомобіль та цивільні об'єкти. У Тростянецькій громаді — нежитлове приміщення й автомобіль, в Охтирській та Кролевецькій громадах — нежитлові приміщення.

У Сумській громаді пошкоджено двоповерховий будинок та автомобіль, а в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок.

За інформацією ОВА, протягом доби повітряна тривога в області сумарно тривала 19 годин 12 хвилин.

Запорізька область

Внаслідок російських обстрілів пошкоджено енергетичну інфраструктуру Запоріжжя та області. Через це значна кількість споживачів залишилася без електропостачання.

За словами керівника "Запоріжжяобленерго" Андрія Стасевського, енергетики ввели в дію план реагування на системні аварії в електромережах. Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання.

Харківська область

У Чугуївському районі Харківської області російський безпілотник атакував маршрутний автобус. Унаслідок удару одна людина загинула, ще семеро дістали поранення.

Атака сталася на трасі поблизу села Федорівка. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

У ніч проти 22 листопада російські війська атакували Київ та Київську область, повідомляв Фокус. У Димері під удар потрапив житловий багатоповерховий будинок, де обвалилася ціла секція — з першого по п'ятий поверх.

Також у ніч проти 24 листопада російський реактивний дрон залетів до Польщі. У польських збройних силах пояснили, чому вирішили не збивати повітряну ціль.