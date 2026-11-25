Объект, уничтоженный украинской разведкой в Смоленской области, россияне использовали для мониторинга воздушного и космического пространства с целью обеспечения работы систем ПВО/ПРО.

Украинские разведчики уничтожили уникальный комплекс воздушно-космической разведки России. В Главном управлении разведки Минобороны рассказали подробности операции deepstrike.

В ведомстве сообщили, что миссию выполнили операторы дальнобойных средств ГУР Минобороны. В результате успешной атаки удалось уничтожить важный военный объект государства-агрессора России — многофункциональный разведывательно-информационный комплекс воздушно-космической обороны. Пораженный объект расположен в Смоленской области.

Смоленская область РФ. Расположение на карте Фото: Bing Maps

Что известно об этом комплексе

Этот комплекс россияне использовали для мониторинга воздушного и космического пространства с целью обеспечения работы систем ПВО/ПРО. В частности, объект мог обнаруживать летательные аппараты с малой радиолокационной заметностью, а также — крылатые ракеты в радиусе 2 500 км.

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Как сообщают мониторинговые ресурсы Exilenova+ и "Досье Шпиона", пораженный объект входил в состав 572-го отдельного радиотехнического узла 821-го Главного центра разведки космической обстановки. В сообщении говорится, что комплекс отвечал за обнаружение ракетных угроз на большом расстоянии, прежде всего — за защиту Москвы от ракетных ударов. Сообщается, что атака была осуществлена с применением более 30 реактивных БПЛА (эту информацию в ГУР не подтвердили и не опровергли).

В ГУР добавили, что работа по уничтожению военных целей государства-агрессора России продолжается.

Напомним, Фокус писал, что недавно морские дроны СБУ поразили российские военные цели у берегов Ливии. Для атаки использовали семь аппаратов украинского производства. Служба безопасности Украины и Силы обороны провели морскую операцию и потопили новейший российский корвет "Меркурий" вместе с вертолётом Ка-27. Кроме того, нанесли удар по российскому сухогрузу MV ANGARA.

Кроме того, в ночь на 23 ноября беспилотники нанесли удар по одному из ключевых объектов нефтетранспортной инфраструктуры России. Нефтеперекачивающая станция "Калейкино" вновь охвачена огнем после серии ударов.