Об'єкт, який знищила українська розвідка у Смоленській області, росіяни використовували для моніторингу повітряного та космічного простору з метою забезпечення роботи систем ППО/ПРО.

Українські розвідники знищили унікальний комплекс повітряно-космічної розвідки Росії. У Головному управлінні розвідки МО розповіли деталі deepstrike операції.

У відомстві розповіли, що місію здійснили оператори далекобійних засобів ГУР МО. Внаслідок успішної атаки вдалося знищили важливий військовий об’єкт держави-агресора Росії — багатофункціональний розвідувально-інформаційний комплекс повітряно-космічної оборони. Уражений об'єкт розташований у Смоленській області.

Смоленська область РФ. Розташування на карті Фото: Bing Maps

Що відомо про цей комплекс

Цей комплекс росіяни використовували для моніторингу повітряного та космічного простору з метою забезпечення роботи систем ППО/ПРО. Зокрема, об'єкт міг виявляти літальні апарати з малою радіолокаційною помітністю, а також — крилаті ракети в радіусі 2 500 км.

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Як пишуть моніторингові ресурси Exilenova+ та "Досье Шпиона", уражений об'єкт належав до 572-го окремого радіотехнічного вузла 821-го Головного центру розвідки космічної обстановки. У повідомленні йдеться, що комплекс відповідав за виявлення ракетних загроз на великій відстані, насамперед — за захист Москви від ракетних ударів. Повідомляється, що атаку здійснили із застосуванням понад 30 реактивних БПЛА (цю інформацію в ГУР не підтвердили та не спростували).

У ГУР додали, що робота зі знищення військових цілей держави-агресора росії триває.

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