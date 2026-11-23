У ніч на 23 листопада безпілотники уразили один із ключових об'єктів нафтотранспортної інфраструктури Росії. Нафтоперекачувальна станція "Калейкіно" знову у вогні після серії ударів.

Дрони долетіли за понад 1200 кілометрів від кордону з Україною — до Республіки Татарстан у складі Росії, а саме міста Альметьєвськ, у районі якого пролягає велика нафтоперекачувальна станція (НПС) "Калейкіно". Нещодавно БпЛА вже навідувалися до цього об'єкта, тож атака у ніч з неділі на понеділок стала другим великим ударом по цій станції. Про черговий обстріл важливого вузла повідомили OSINT-аналітики каналу Exilenova+.

Моніторинговий канал Astra з посиланням на очевидців пише, що повітряну тривогу у Татарстані було оголошено ще близько опівночі. В Альметьєвську упродовж ночі кілька разів лунали сирени та працювала російська протиповітряна оборона. Під ранок, за даними очевидців, вибухи у місті "лунали кожних три хвилини" на тлі масштабного обстрілу.

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"В "Дружбу" (магістральний нафтопровід для транспортування нафти з Росії — ред.) влучили кілька разів. Я бачу вогонь", — розповів аналітикам один із очевидців обстрілу.

Атака дронів на НПС "Калейкіно" цієї ночі

OSINT-канали зауважують, що ціллю атаки стала саме НПС "Калейкіно", яка напряму пов'язана з роботою нафтопроводу "Дружба". Цей об'єкт забезпечує змішування, перекачування та розподіл нафти із Західного Сибіру, ​​Татарстану, Удмуртії та Башкортостану, у тому числі в систему "Дружби". НПС "Калейкіно" також забезпечує критичний тиск і безперебійне закачування нафти у нафтопровід.

Відомо також, що на тлі атаки дронів "Росавіація" запроваджувала обмеження на роботу аеропортів Бугульми та Нижньокамська у Татарстані. Водночас офіційних коментарів з приводу наслідків нічного обстрілу місцева влада на момент публікації не робила, а українська сторона не підтверджувала атаки на об'єкт.

Варто зауважити, що попередня атака на "Калейкіно" сталася у ніч на 19 листопада. Після серії ударів по станції спалахнула пожежа і почалося сильне задимлення.

Нагадаємо, цієї ночі дрони також уразили Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ, після чого на місці спалахнула сильна пожежа.

Також дням безпілотники атакували одразу два великих нафтопереробних заводи у Краснодарському краю РФ.