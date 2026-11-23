В ночь на 23 ноября беспилотники нанесли удар по одному из ключевых объектов нефтетранспортной инфраструктуры России. Нефтеперекачивающая станция "Калейкино" вновь охвачена огнем после серии ударов.

Дроны долетели на расстояние более 1200 километров от границы с Украиной — до Республики Татарстан, входящей в состав России, а именно до города Альметьевска, в районе которой расположена крупная нефтеперекачивающая станция (НПС) "Калейкино". Недавно БПЛА уже посещали этот объект, поэтому атака в ночь с воскресенья на понедельник стала вторым крупным ударом по этой станции. Об очередном обстреле важного узла сообщили OSINT-аналитики канала Exilenova+.

Мониторинговый канал Astra со ссылкой на очевидцев сообщает, что воздушная тревога в Татарстане была объявлена ещё около полуночи. В Альметьевске в течение ночи несколько раз звучали сирены и работала российская противовоздушная оборона. Под утро, по данным очевидцев, взрывы в городе "раздавались каждые три минуты" на фоне масштабного обстрела.

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"В "Дружбу" (магистральный нефтепровод для транспортировки нефти из России — прим. ред.) попали несколько раз. Я вижу огонь", — рассказал аналитикам один из очевидцев обстрела.

Атака дронов на НПС "Калейкино" этой ночью

OSINT-каналы отмечают, что целью атаки стала именно НПС "Калейкино", которая напрямую связана с работой нефтепровода "Дружба". Этот объект обеспечивает смешивание, перекачку и распределение нефти из Западной Сибири, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана, в том числе в систему "Дружбы". НПС "Калейкино" также обеспечивает критическое давление и бесперебойную закачку нефти в нефтепровод.

Известно также, что на фоне атаки дронов "Росавиация" ввела ограничения на работу аэропортов Бугульмы и Нижнекамска в Татарстане. В то же время официальных комментариев по поводу последствий ночного обстрела местные власти на момент публикации не давали, а украинская сторона не подтверждала атаки на объект.

Стоит отметить, что предыдущая атака на "Калейкино" произошла в ночь на 19 ноября. После серии ударов по станции вспыхнул пожар и началось сильное задымление.

Напомним, этой ночью дроны также нанесли удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области РФ, после чего на месте вспыхнул сильный пожар.

Кроме того, на днях беспилотники атаковали сразу два крупных нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае РФ.