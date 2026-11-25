Генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США в отставке Дэвид Дептула считает, что необходимо "оснастить и передать Украине примерно 50–60 истребителей F-15C/D Eagle".

Более 240 американских истребителей F-15C/D Eagle в настоящее время хранятся в пустыне штата Аризона. Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула считает, что в Вашингтоне должны наконец проверить их состояние и оценить, сколько из них могли бы уже в ближайшее время летать в небе над Украиной, пишет The Defence Blog со ссылкой на его слова.

По его словам, США должны оценить, можно ли "восстановить, оснастить и передать Украине примерно 50–60 истребителей F-15C/D Eagle".

Почему самолеты "списаны"?

F-15C/D — это американский двухдвигательный истребитель, который изначально разрабатывался для уничтожения самолетов противника в воздухе. В настоящее время Военно-воздушные силы США активно заменяют этот тип истребителей на более современные F-35 и новые F-15EX. А большинство списанных F-15 отправляется на хранение на так называемое "боевое кладбище" (Boneyard) — то есть на базу Aerospace Maintenance and Regeneration Group на авиабазе Дэвис-Монтан в Аризоне.

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Истребитель F-15C ВВС США Фото: Википедия

Дептула рассказал, что недавно вернулся из Украины, где работал с командованием украинских Воздушных сил и помогал им в планировании воздушных операций. Генерал рассказал историю о пилоте, который поразил его своей интенсивностью: один украинский пилот "совершил пять вылетов за 12 часов и уничтожил 10 российских крылатых ракет".

"Именно такой темп нагрузки и показывает, почему Украине одинаково остро нужны и новые истребители, и возможности для их регулярного обслуживания", — подчеркнул генерал.

Как истребители США помогут Украине

По его словам, большинство самолетов F-15C из парка Национальной гвардии США оснащены радаром APG-63(V)3. Как отмечает Дептула, этот радар обеспечивает пилотам "значительно лучшую дальность обнаружения, сопровождения и надежность" по сравнению с радарами на любом из истребителей, которыми Украина пользуется сейчас.

F-15 также может нести до восьми ракет класса "воздух-воздух". А его 20-мм пушка вмещает 940 патронов — по сравнению с 511 у F-16. По словам Дептулы, пушечный огонь — это относительно дешевый способ сбивать соответствующие цели. А это помогает экономить дефицитные дорогие ракеты.

Генерал считает, что F-15 мог бы взять на себя большую часть оборонительных задач по защите воздушного пространства. Это, в свою очередь, освободило бы украинские F-16 для выполнения их основных задач — ударных миссий и другой многоцелевой работы.

Основным аргументом в пользу этих истребителей Дептула называет именно скорость. Как он объясняет, очереди на поставки новых F-16, шведских Gripen и французских Rafale уже откладывают крупные поставки для Украины на период после 2028 года. А вот старые F-15 из парка Национальной гвардии, которые сейчас списываются, – это как раз "более быстрая и мощная альтернатива".

Напомним, что, как писал Фокус, Украина до сих пор не получила около 60 ракет-перехватчиков для системы Patriot, хотя союзники уже согласовали их поставку и оплатили вооружение. Решение о передаче задерживает министр обороны США Пит Хегсет.

Кроме того, мы сообщали, что Украина должна получить дополнительные истребители F-16 от Бельгии. Это произойдет до конца текущего года, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Брюссель.