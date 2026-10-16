Украина получит дополнительные F-16 от Бельгии: Зеленский назвал сроки

Совсем скоро Украина должна получить дополнительные истребители F-16 от Бельгии. Это произойдет до конца текущего года, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Брюссель.

По словам Зеленского, вопрос о F-16 обсуждался с бельгийской стороной, сообщает "Укринформ".

"Мы обсуждали вопрос о F-16 с бельгийской стороной. Мы благодарны за эти договоренности и в конце этого года ожидаем поступления дополнительных F-16", — сказал президент.

Он также отметил, что эти истребители сейчас используются для сбивания реактивных "шахидов". По словам Зеленского, украинские пилоты демонстрируют очень хорошие результаты. Ранее Зеленский заявлял, что для эффективного противодействия реактивным дронам истребителям F-16 требуется 5–6 тыс. боеприпасов калибра 20 мм в сутки.

"Фокус" уже сообщал, что, по данным издания The Economist, украинская авиация и системы противовоздушной обороны уже в ближайшее время могут столкнуться с острым дефицитом боеприпасов, что напрямую повлияет на защиту воздушного пространства от вражеских атак. В частности, у истребителей F-16 заканчиваются ракеты AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder, которые имеют критически важное значение для сбивания российских крылатых ракет.

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Кроме того, CNN сообщило о пустых складах для систем Patriot в Украине. По словам собеседника канала, "почти все баллистические ракеты во время последнего удара не были перехвачены из-за отсутствия ракет-перехватчиков".