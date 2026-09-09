У истребителей F-16 заканчиваются ракеты: The Economist предупредил о рисках для Украины

Украинская авиация и системы противовоздушной обороны уже в ближайшее время могут столкнуться с острым дефицитом боеприпасов, что напрямую повлияет на защиту воздушного пространства от вражеских атак. В частности, у истребителей F-16 заканчиваются ракеты AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder, которые имеют критически важное значение для сбивания российских крылатых ракет. Об этом сообщает влиятельное британское издание The Economist.

По информации издания, запасы этих ракет становятся всё меньше. В то же время они необходимы для защиты украинского неба и перехвата воздушных целей.

Самолетам нужны ракеты класса "воздух-воздух". Среди основных боеприпасов, которые используют украинские F-16, — именно AIM-120 и AIM-9. Если их не будет, это создаст дополнительную нагрузку на наземные системы ПВО. Если у истребителей меньше ракет для перехвата целей, часть задач приходится перекладывать на комплексы, боеприпасы для которых также имеют ограниченные запасы.

Відео дня

Особым вызовом для украинской ПВО стали новые российские реактивные дроны "Герань-4" и "Герань-5". По данным The Economist, они могут развивать скорость до 600 км/ч, а их производство может достигать примерно 3000 единиц в месяц. Издание отмечает, что по своим характеристикам эти беспилотники всё больше напоминают дешёвые крылатые ракеты.

К этой же категории The Economist также относит более крупный российский дрон "Бандероль".

Таким образом, Украине нужны не только новые самолеты, но и стабильные поставки ракет для них. Без достаточного количества боеприпасов возможности F-16 по защите воздушного пространства будут ограничены.

По данным издания, дефицит возник, прежде всего, из-за обострения конфликта между США и Ираном. На фоне истощения собственных запасов американская сторона и её союзники не спешат передавать ракеты-перехватчики, поскольку возможности их быстрого воспроизводства или замены в настоящее время минимальны.

"Никто не хочет расставаться со своими перехватчиками, когда шансы на их замену минимальны", — отмечает The Economist.

Россия наращивает производство баллистических ракет

При этом Россия продолжает наращивать производство ракет. По оценке The Economist, Россия ускорила производство наиболее опасных для украинской ПВО ракет примерно до 100 единиц в месяц. Из них около 60 приходится на ракеты для комплексов "Искандер-М", еще около 40 — на RM-48U, которые российские военные используют в качестве баллистических ракет.

Эти цифры частично совпадают с данными украинской разведки. В августе ГУР сообщало, что российский военно-промышленный комплекс способен производить более 200 крылатых и баллистических ракет различных типов в месяц.

По данным украинской разведки, в июле Россия произвела 65 баллистических ракет 9М723 для "Искандера-М", хотя плановый показатель составлял 60 единиц. Кроме того, за тот же месяц российская промышленность изготовила 87 крылатых ракет Х-101. Объем производства RM-48U ГУР оценивает примерно в 50 единиц в месяц.

По состоянию на 5 августа украинская разведка оценивала запас России примерно в 130 ракет 9М723 для "Искандера-М". Также у РФ было около 400 RM-48U, 450 "Калибров", более 600 "Ониксов" и около 120 "Цирконов".

Таким образом, Украина одновременно сталкивается с двумя проблемами: российская армия увеличивает количество ракетных ударов, а запасы боеприпасов для украинских средств перехвата и истребительной авиации сокращаются.

Перспективы разработок и альтернативы

По оценкам The Economist, работа над решениями по укреплению ПВО продолжается, но ни одно из них не сможет оперативно удовлетворить потребности Украины в краткосрочной перспективе.

В этом году Украина должна получить две батареи франко-итальянских комплексов SAMP/T предыдущего поколения с ракетами Aster. В следующем году ожидается поставка ещё восьми более новых установок SAMP/T NG, потенциально способных сбивать баллистические ракеты "Искандер-М", однако они ещё не проходили испытаний в реальных боевых условиях.

Отдельно The Economist выделяет европейский проект Freya, в котором участвует украинская компания Fire Point. Разработчики рассчитывают запустить эту систему противовоздушной обороны в середине 2027 года. В то же время эксперты, которых цитирует издание, считают такие сроки слишком оптимистичными. По их мнению, полная готовность Freya может наступить не раньше 2028 года.

Напомним, Германия приняла решение в срочном порядке передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 для систем Patriot, сообщил министр обороны страны Борис Писториус в ходе заседания в формате "Рамштайн" 8 сентября. Новый пакет помощи также будет включать ракеты AIM-9, комплексы ПВО IRIS-T, боеприпасы к ним, дроны и дальнобойные боеприпасы.

Кроме того, мы сообщали, что 8 сентября стало известно о гигантской сумме средств, выделенных ЕС на закупку ракет Patriot для Украины.