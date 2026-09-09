У винищувачів F-16 закінчуються ракети: The Economist попередив про ризики для України

Українська авіація та системи протиповітряної оборони уже найближчим часом можуть стикнутися з гострим дефіцитом боєприпасів, що безпосередньо вплине на захист неба від ворожих атак. Зокрема, у винищувачів F-16 закінчуються ракети AIM-120 AMRAAM та AIM-9 Sidewinder, які є критично важливими для збиття російських крилатих ракет. Про це повідомляє впливове британське видання The Economist.

За інформацією видання, запасів цих ракет стає дедалі менше. Водночас вони потрібні для захисту українського неба та перехоплення повітряних цілей.

Так, літакам потрібні ракети класу "повітря — повітря". Серед основних боєприпасів, які використовують українські F-16, саме AIM-120 та AIM-9. Якщо їх не буде, то це створить додаткове навантаження на наземні системи ППО. Якщо винищувачі мають менше ракет для перехоплення цілей, частину завдань доводиться перекладати на комплекси, боєприпаси для яких також мають обмежені запаси.

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Окремим викликом для української ППО стали нові російські реактивні дрони "Герань-4" та "Герань-5". За даними The Economist, вони можуть розвивати швидкість до 600 км/год, а їхнє виробництво може сягати приблизно 3000 одиниць на місяць. Видання зазначає, що за характеристиками ці безпілотники дедалі більше нагадують дешеві крилаті ракети.

До цієї ж категорії The Economist також відносить більший російський дрон "Бандероль".

Таким чином, Україна потребує не лише нових літаків, а й стабільних поставок ракет до них. Без достатньої кількості боєприпасів можливості F-16 для захисту повітряного простору будуть обмежені.

За даними видання, дефіцит виник насамперед через загострення конфлікту США з Іраном. На тлі виснаження власних складів американська сторона та її союзники не поспішають передавати ракети-перехоплювачі, оскільки можливості їх швидкого відтворення чи заміни наразі мінімальні.

"Ніхто не хоче розлучатися зі своїми перехоплювачами, коли перспективи їхньої заміни мінімальні", — зазначає The Economist.

Росія нарощує виробництво балістичних ракет

При цьому Росія продовжує нарощувати виробництво ракет. За оцінкою The Economist, Росія прискорила виробництво найбільш небезпечних для української ППО ракет приблизно до 100 одиниць на місяць. Із них близько 60 припадає на ракети для комплексів "Іскандер-М", ще близько 40 — на RM-48U, які російські військові використовують як балістичні ракети.

Ці цифри частково перегукуються з даними української розвідки. У серпні ГУР повідомляло, що російський військово-промисловий комплекс здатен виготовляти понад 200 крилатих і балістичних ракет різних типів на місяць.

За даними української розвідки, у липні Росія виробила 65 балістичних ракет 9М723 для "Іскандер-М", хоча плановий показник становив 60 одиниць. Крім того, за той самий місяць російська промисловість виготовила 87 крилатих ракет Х-101. Виробництво RM-48U ГУР оцінює приблизно у 50 одиниць на місяць.

Станом на 5 серпня українська розвідка оцінювала запас Росії приблизно у 130 ракет 9М723 для "Іскандер-М". Також РФ мала близько 400 RM-48U, 450 "Калібрів", понад 600 "Оніксів" та близько 120 "Цирконів".

Україна, таким чином, одночасно стикається з двома проблемами: російська армія збільшує кількість ракетних атак, а запаси боєприпасів для українських засобів перехоплення та винищувальної авіації скорочуються.

Перспективи розробок та альтернативи

За оцінками The Economist, розробки рішень для зміцнення ППО тривають, але жодна з них не зможе швидко перекрити потреби України у короткостроковій перспективі.

У цьому році Україна має отримати дві батареї до франко-італійських комплексів SAMP/T попереднього покоління з ракетами Aster. У наступному році очікується постачання ще восьми новіших установок SAMP/T NG, потенційно здатних збивати балістику "Іскандер-М", проте вони ще не проходили випробувань у реальних бойових умовах.

Окремо The Economist виділяє європейський проєкт Freya, до якого залучена українська компанія Fire Point. Розробники розраховують запустити цю систему протиповітряної оборони в середині 2027 року. Водночас експерти, яких цитує видання, вважають такі строки надто оптимістичними. На їхню думку, повноцінна готовність Freya може відбутися не раніше 2028 року.

Нагадаємо, Німеччина прийняла рішення терміново передати Україні ракети-перехоплювачі PAC-2 для систем Patriot, повідомив міністр оборони країни Борис Пісторіус під час засідання у форматі "Рамштайн" 8 вересня. Новий пакет допомоги також включатиме ракети AIM-9, комплекси ППО IRIS-T, боєприпаси до них, дрони та далекобійні боєприпаси.

Також ми писали, що 8 вересня стало відомо про гігантський розмір коштів, які ЄС виділила на закупівлю ракет Patriot для України.