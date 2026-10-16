Україна отримає додаткові F-16 від Бельгії: Зеленський назвав строки

Дуже скоро Україна має отримати додаткові винищувачі F-16 від Бельгії. Це станеться до кінця поточного року, заявив президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Брюсселя.

За словами Зеленського, питання F-16 обговорювали з бельгійською стороною, передає Укрінформ.

"Ми обговорювали питання F-16 з бельгійською стороною. Вдячні за ці домовленості, і в кінці цього року очікуємо на додаткові F-16", – сказав президент.

Він також зазначив, що ці винищувачі зараз використовують для збиття реактивних "шахедів". За словами Зеленського, українські пілоти показують дуже хороший результат. Раніше Зеленський заявляв, що для ефективної протидії реактивним дронам винищувачам F-16 потрібно 5–6 тис. боєприпасів калібру 20 мм на добу.

Фокус вже повідомляв, що за даними видання The Economist українська авіація та системи протиповітряної оборони уже найближчим часом можуть стикнутися з гострим дефіцитом боєприпасів, що безпосередньо вплине на захист неба від ворожих атак. Зокрема, у винищувачів F-16 закінчуються ракети AIM-120 AMRAAM та AIM-9 Sidewinder, які є критично важливими для збиття російських крилатих ракет.

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Також CNN повідомило про порожні склади для Patriot в Україні. За словами співрозмовника каналу, "майже всі балістичні ракети з останнього удару не були перехоплені через відсутність ракет-перехоплювачів".