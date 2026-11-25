Генерал-лейтенант Військово-повітряних сил США у відставці Девід Дептула вважає, що потрібно "оснастити та передати Україні приблизно 50–60 винищувачів F-15C/D Eagle".

Понад 240 американських винищувачів F-15C/D Eagle наразі зберігаєтсья у пустелі штату Арізона. Генерал-лейтенант Військово-повітряних сил США у відставці Девід Дептула вважає, що у Вашингтоні мають нарешті перевірити їхній стан та оцінити, скільки з них могли б уже незабаром літати в небі над Україною, пише The Defence Blog з посиланням на його слова.

За його словами, США мають оцінити, чи можна "відновити, оснастити та передати Україні приблизно 50–60 винищувачів F-15C/D Eagle".

Чому літаки "списують"?

F-15C/D – це американський дводвигунний винищувач, який спочатку створювався для знищення літаків противника в повітрі. Зараз Повітряні сили США активно замінюють цей тип винищувачів на більш сучасні F-35 та нові F-15EX. А більшість списаних F-15 відправляється на зберігання на так зване "бойове кладовище" (Boneyard) – тобто на базу Aerospace Maintenance and Regeneration Group на авіабазі Девіс-Монтан в Арізоні.

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Винищувач F-15C ВПС США Фото: Вікіпедія

Дептула розповів, що нещодавно повернувся з України, де працював із командуванням українських Повітряних сил і допомагав їм у плануванні повітряних операцій. Генерал розповів історію про пілота, який вразив його своєю інтенсивністю: один український пілот "здійснив п’ять вильотів за 12 годин і знищив 10 російських крилатих ракет".

"Саме такий темп навантаження і показує, чому Україні однаково гостро потрібні і нові винищувачі, і можливості для їхнього регулярного обслуговування", – підкреслив генерал.

Як винищувачі США допоможуть Україні

За його словами, більшість F-15C з парку Національної гвардії США оснащені радаром APG-63(V)3. Як зазначає Дептула, цей радар забезпечує пілотам "значно кращу дальність виявлення, супроводу та надійність" порівняно з радарами на будь-якому з винищувачів, якими Україна користується зараз.

F-15 також може нести на собі до восьми ракет класу "повітря-повітря". А його 20-мм гармата вміщує 940 патронів – порівняно з 511 у F-16. За словами Дептули, гарматний вогонь – це порівняно дешевий спосіб збивати відповідні цілі. А це допомагає економити дефіцитні дорогі ракети.

Генерал вважає, що F-15 міг би взяти на себе більшість оборонних завдань із захисту повітряного простору. Це, у свою чергу, звільнило б українські F-16 для їхніх головних завдань – ударних місій та іншої багатоцільової роботи.

Основним аргументом на користь цих винищувачів Дептула називає саме швидкість. Як він пояснює, черги на поставки нових F-16, шведських Gripen і французьких Rafale вже відсувають великі поставки для України на період після 2028 року. А ось старі F-15 з парку Національної гвардії, які зараз списуються, – це якраз "швидша й потужніша альтернатива".

Нагадамо, Фокус писав, що Україна досі не отримала близько 60 ракет-перехоплювачів для Patriot, хоча союзники вже погодили їх постачання та оплатили озброєння. Рішення про передачу затримує міністр оборони США Піт Гегсет.

Також ми писали, що Україна має отримати додаткові винищувачі F-16 від Бельгії. Це станеться до кінця поточного року, заявив президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Брюсселя.