Уничтожение российского корабля в ливийском Бенгази и удар по судну в Финском заливе показали, насколько далеко простирается дальность действия украинских дронов. Эти операции свидетельствуют о превращении Украины в сверхдержаву беспилотной войны, считает автор колонки для Atlantic Council.

Превращение Украины в глобальную сверхдержаву в сфере беспилотных технологий подтверждают события в Ливии, где украинские военные уничтожили российский военный корабль и повредили два транспортных судна. Такое мнение в авторской колонке на сайте американского аналитического центра Atlantic Council высказал британский публицист Питер Дикинсон.

Автор видит географическое расширение возможностей Сил обороны в недавних операциях морских беспилотников. Один из самых современных российских военных кораблей затонул в порту Бенгази, а на следующий день Владимир Зеленский подтвердил причастность Украины к атаке на российское грузовое судно в Финском заливе.

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"Эти два удара в Средиземном и Балтийском морях подчеркнули растущий географический охват наступательных возможностей Киева", — пишет Дикинсон.

Развитие собственного производства стало ответом на численное и огневое превосходство России. Уже на второй год полномасштабной войны дроны разрабатывали и производили сотни украинских оборонных стартапов.

Сотрудничество с воинскими подразделениями позволяло быстро тестировать новые модели и дорабатывать их. Благодаря этому объемы производства выросли с единичных экземпляров до миллионов аппаратов в год.

На море украинские дроны заставили российский Черноморский флот покинуть оккупированный Крым и направиться в российские порты. На суше наземные платформы обеспечивают логистику, эвакуируют раненых и участвуют в боевых операциях.

В воздухе ударные беспилотники создали опасную зону поражения вдоль фронта, а дальнобойные аппараты наносят удары по российской военной инфраструктуре и нефтеперерабатывающим предприятиям. По данным Reuters, только за последний месяц такие удары сократили мощности российской нефтепереработки на 45%.

"Украина теперь широко признана сверхдержавой в сфере беспилотной войны на море, на суше и в воздухе", — отмечает автор.

Партнерам Киева следует более активно поддерживать украинское производство дронов, считает Дикинсон. Многие предприятия работают далеко не на полную мощность, а дополнительное финансирование и технологическая помощь существенно увеличили бы их возможности.

Именно развитие этой отрасли может стать одним из важнейших факторов давления на Кремль и приближения окончания войны, заключает публицист.

Ранее сообщалось, что сдерживать наступление России Украине помогает сокращенный цикл разработки боевых технологий, благодаря которому инновации внедряются быстрее, чем в РФ. Обновленные технологии могут появляться всего за шесть недель, уверяет эксперт по вопросам обороны и безопасности Майкл Кларк в беседе с Sky News, ссылаясь на неназванного украинского специалиста.

Кроме того, Министерство обороны сообщало о новой модели ведения войны, которая уже продемонстрировала свой потенциал. Речь идет о дроново-штурмовых подразделениях, объединяющих воздушные и наземные беспилотники с пехотой в единую систему.