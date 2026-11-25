Знищення російського корабля в лівійському Бенгазі та удар по судну у Фінській затоці показали, наскільки далеко сягають українські дрони. Ці операції свідчать про перетворення України на наддержаву безпілотної війни, вважає автор колонки для Atlantic Council.

Перетворення України на глобальну наддержаву у сфері безпілотних технологій підтверджують події в Лівії, де українські військові знищили російський військовий корабель і пошкодили два транспортні судна. Таку думку в авторській колонці на сайті американського аналітичного центру Atlantic Council висловив британський публіцист Пітер Дікінсон.

Географічне розширення можливостей Сил оборони автор бачить у нещодавніх операціях морських безпілотників. Один із найсучасніших російських військових кораблів затонув у порту Бенгазі, а наступного дня Володимир Зеленський підтвердив причетність України до атаки на російське вантажне судно у Фінській затоці.

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"Ці два удари в Середземному та Балтійському морях підкреслили зростаюче географічне охоплення наступальних можливостей Києва", – пише Дікінсон.

Розвиток власного виробництва став відповіддю на чисельну та вогневу перевагу Росії. Уже на другий рік повномасштабної війни дрони розробляли й виготовляли сотні українських оборонних стартапів.

Співпраця з військовими підрозділами дозволяла швидко випробовувати нові моделі та доопрацьовувати їх. Через це виробництво зросло від одиничних екземплярів до мільйонів апаратів на рік.

На морі українські дрони змусили російський Чорноморський флот піти з окупованого Криму до російських портів. На суші наземні платформи виконують логістику, вивозять поранених і беруть участь у бойових операціях.

У повітрі ударні безпілотники створили небезпечну зону ураження вздовж фронту, а далекобійні апарати працюють по російській військовій інфраструктурі та нафтопереробних підприємствах. За даними Reuters, лише за останній місяць такі удари скоротили потужності російської нафтопереробки на 45%.

"Україна тепер широко визнана наддержавою у сфері безпілотної війни на морі, на суші та в повітрі", – наголошує автор.

Партнерам Києва варто активніше підтримувати українське виробництво дронів, вважає Дікінсон. Багато підприємств працюють далеко не на повну потужність, а додаткове фінансування й технологічна допомога суттєво збільшили б їхні спроможності.

Саме розвиток цієї індустрії може стати одним із найважливіших чинників тиску на Кремль і наближення завершення війни, підсумовує публіцист.

Раніше повідомлялося, що стримувати наступ Росії Україні допомагає скорочений цикл розроблення бойових технологій, завдяки якому інновації впроваджують швидше, ніж у РФ. Оновлені технології можуть з'являтися всього за шість тижнів, запевняє експерт з оборони та безпеки Майкл Кларк у розмові зі Sky News, посилаючись на неназваного українського фахівця.

Також Міністерство оборони повідомляло про нову модель ведення війни, яка вже показала свій потенціал. Ідеться про дроново-штурмові підрозділи, що поєднують повітряні та наземні безпілотники з піхотою в єдину систему.