Аналитики отмечают, что Великобритания решила направить средства, которые были зарезервированы на производство новых крылатых ракет Storm Shadow для Су-24М, на производство серийных ракет по проекту BrakeStop. В результате Украина может остаться без ракет Storm Shadow от Великобритании.

В 2025 году Великобритания возобновила серийное производство крылатых ракет Storm Shadow. Это был один из шагов, направленных на прямую поддержку Украины, ведь эти ракеты затем неоднократно использовались для дальних ударов ВСУ, в том числе по объектам военно-промышленного комплекса РФ. Теперь Великобритания хочет отказаться от серийного производства Storm Shadow в пользу малых крылатых ракет по проекту BrakeStop, хотя они еще не запущены в серийное производство. Об этом говорится в сообщении портала Defense Express.

В то же время аналитики отмечают, что теперь Великобритания решила направить средства, которые были зарезервированы на производство новых крылатых ракет Storm Shadow для Су-24М, на производство массовых ракет по проекту BrakeStop. Они также добавляют, что пока неизвестно, когда эти малые крылатые ракеты поступят в серийное производство.

Видео дня

Портал UK Defense Journal сообщил, что заместитель начальника штаба обороны по развитию сил, маршал авиации Тим Джонс, на заседании парламентского комитета по обороне рассказал, что Великобритания перенаправила средства, выделенные на производство новых крылатых ракет Storm Shadow, на производство массовых ракет по проекту BrakeStop. Впрочем, он не уточнил финансовую сторону этого вопроса.

"Есть лишь общее указание, что на все программы по производству боеприпасов британское Министерство обороны намеревалось потратить 11 миллиардов фунтов стерлингов в период до 2030 года", — отмечается в сообщении.

Кроме того, отмечается, что британское правительство параллельно с программой BrakeStop, предусматривающей использование недорогих крылатых ракет, будет развивать и программу STRATUS для создания "преемника" Storm Shadow. Однако при этом отсутствует определенная логика такого перехода, поскольку средства из программы производства Storm Shadow перераспределены, а "преемника" у британской армии пока нет.

В Defense Express отметили, что в рамках программы BrakeStop по состоянию на лето 2026 года насчитывалось три перспективных образца, один из которых — Crossbow от MBDA, малогабаритная крылатая ракета со стартовой массой 750 килограммов, причем на боевую часть приходится до 300 килограммов. Запуск наземный, ожидаемая дальность — до 800 километров. Ожидаемая стоимость — 400 тысяч фунтов стерлингов (около 522 680 долларов) за единицу, но без боевой части.

Напомним, что, как писал "Фокус", генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула считает, что необходимо "оснастить и передать Украине примерно 50–60 истребителей F-15C/D Eagle".

Кроме того, мы писали, что Украина до сих пор не получила около 60 ракет-перехватчиков для системы "Пэтриот", хотя союзники уже одобрили их поставку и оплатили вооружение. Решение о передаче задерживает министр обороны США Пит Хегсет.