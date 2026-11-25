Аналітики зазначають, що Британія вирішила скерувати гроші, які відклала на виробництво нових крилатих ракет Storm Shadow під Су-24М, на виробництво масових ракет за проєктом BrakeStop. Відтак Україна може залишитись без ракет Storm Shadow від Великої Британії.

У 2025 році Велика Британія поновила серійне виробництво крилатих ракет Storm Shadow. Це був один із кроків, який працював на пряму підтримку України, адже ці ракети потім неоднократно використовувались для далекобійних ударів ЗСУ, в тому числі по об'єктах військово-промислового комплексу РФ. Тепер Велика Британія хоче відмовитись від серійного виробництва Storm Shadow на користь малих крилатих ракет за проєктом BrakeStop, хоча вони ще не пішли в серійне виробництво. Про це йдеться в повідомленні порталу Defense Express.

Водночас аналітики зазначають, що тепер Британія вирішила скерувати гроші, які відклала на виробництво нових крилатих ракет Storm Shadow під Су-24М, на виробництво масових ракет за проєктом BrakeStop. Вони також додають, що ще невідомо коли ці малі крилаті ракети підуть в серійне виробництво.

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Портал UК Defense Journal повідомив, що заступник начальника штабу оборони з розвитку сил, маршал авіації Тім Джонс на парламентському комітету з оборони розповів, що Велика Британія перенаправила гроші, які відклала на виробництво нових крилатих ракет Storm Shadow, на виробництво масових ракет за проєктом BrakeStop. Втім він не конкретизував фінансову сторону цього питання.

"Є лише загальна вказівка, що на усі програми по виробництву боєприпасів британське Міноборони збиралось витратити 11 мільярдів фунтів стерлінгів на період до 2030 року", — зазначається в повідомленні.

Крім цього, йдеться, що британський уряд паралельно з програмою BrakeStop із дешевими крилатими ракетами буде розвивати й програму STRATUS для створення "наступника" Storm Shadow. Але водночас відсутня певна логічність переходу, бо гроші з програми виробництва Storm Shadow перерозподілені, а "наступника" британська армія в своєму розпорядженні поки що не має.

У Defense Express зазначили, що за програмою BrakeStop станом на літо 2026 року було три перспективні зразки, один із яких — Crossbow від MBDA, мала крилата ракета зі стартовою масою 750 кілограмів, де на бойову частину припадає до 300 кілограмів. Старт наземний, очікувана дальність — до 800 кілометрів. Очікувана вартість — 400 тисяч фунтів стерлінгів (близько 522 680 доларів) за одиницю, але без бойової частини.

Нагадаємо, Фокус писав, що генерал-лейтенант Військово-повітряних сил США у відставці Девід Дептула вважає, що потрібно "оснастити та передати Україні приблизно 50–60 винищувачів F-15C/D Eagle".

Також ми писали, що Україна досі не отримала близько 60 ракет-перехоплювачів для Patriot, хоча союзники вже погодили їх постачання та оплатили озброєння. Рішення про передачу затримує міністр оборони США Піт Гегсет.