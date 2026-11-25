Надеяться на лучшее предложил глава Офиса президента Кирилл Буданов, отвечая на вопрос об ударе дальнобойной баллистической ракетой по Москве. На том же мероприятии он анонсировал обмен более чем тысячи пленных и выразил надежду на встречу по вопросам мира до Рождества.

На вопрос о том, когда Украина применит дальнобойную баллистику для нанесения удара по Москве, глава Офиса президента Кирилл Буданов не дал прямого ответа. Оно прозвучало на мероприятии "Диалог ради единства", где чиновник отвечал на вопросы журналистки "Новости.LIVE" Галины Остаповец.

"Давайте надеяться на лучшее", — сказал Буданов.

В частности, он отметил успешное применение украинских ракет и беспилотников во время удара по Крымскому мосту.

"Ракета „Фламинго“, всем известная, она отработала, все видят, как. Результат великолепный", — отметил глава ОП.

Обмен, в котором участвовало более тысячи человек

Буданов подтвердил подготовку масштабного обмена военнопленными. По предварительным планам, он может охватить более тысячи человек, однако будет проходить поэтапно.

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"Мы всё это проведем, но будем проводить в несколько этапов. То есть тысячу, да, по несколько сотен, в несколько этапов. Потому что сделать это за один день вряд ли получится", — пояснил он.

Первый этап, по словам чиновника, реально провести в конце ноября или в начале декабря.

"Это более или менее реальные даты, когда должны вернуться первые военнопленные", — отметил Буданов.

Этот процесс уже согласовывается с российской стороной, и без сложностей не обходится.

"Есть определенные наши классические зацикливания: то отдадим, то не отдадим, но мы это уже проходили много лет", — подытожил он.

Обмен гражданскими лицами с оккупированных территорий

Помимо обмена, Украина готовит гуманитарные миссии по эвакуации гражданских лиц с временно оккупированных территорий.

"Работаем над этим, я лично этим занимаюсь. Думаю, что к концу этого года нам удастся вернуть ещё людей — как гражданских, так и военнопленных… Речь идет о Запорожской и Херсонской областях, скажем так, это более или менее актуальные сейчас вопросы", – заявил глава Офиса президента.

Встреча по вопросам мира перед Рождеством

Буданов надеется, что до Рождества состоится рабочая встреча в четырёхстороннем формате с участием Украины, России, европейских стран и США. Допустит ли Путин европейских представителей непосредственно за стол переговоров, пока неизвестно, однако привлечение европейцев в определенном формате чиновник считает реалистичным.

"Время покажет. Я думаю, что в определённом формате это реально", — ответил он.

Консультации с Европой

По оценке Буданова, переговорный процесс идет по графику. В среду, 25 ноября, запланированы очередные консультации Украины с европейскими партнерами в телефонном режиме.

"Процесс идет постепенно, я бы сказал, более или менее по плану. Сегодня должны состояться очередные консультации по телефону между нами и европейскими партнерами. То есть речь идет о плановой работе. К чему она приведет, посмотрим со временем", — подчеркнул он.

Буданов о Кушнере и Виткоффе

Распространенное мнение о том, что американские представители смотрят на переговоры исключительно с точки зрения бизнеса, Буданов называет ошибочным. Джареда Кушнера и Стива Виткоффа он характеризует иначе.

"Господин Кушнер и господин Виткофф — они геостратеги. […] Неверно считать, что они рассматривают всё это исключительно с позиций бизнеса", — сказал глава Офиса президента.

В то же время, по его словам, меры, ускоряющие продвижение к конечной цели, оправданы при условии, что эта цель будет достигнута. Чиновник уже считает, что в переговорном процессе наблюдаются заметные сдвиги.

Ранее сообщалось, что Буданов скептически отозвался о возможности завершения войны до 1 января 2027 года. Реализация такого сценария зависит от многих факторов, хотя Украина будет работать над достижением этой цели.

Кроме того, языковой омбудсмен Елена Ивановская не будет проводить проверку в отношении Владимира Зеленского за реплику на русском языке во время интервью ABC News. Она объяснила это положением закона об общении с иностранцами, ведь президент обратился на русском языке к члену своей команды. На днях эта же чиновница объявила о штрафе для Буданова за использование русского языка.