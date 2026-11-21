Глава Офиса президента Кирилл Буданов скептически отозвался о возможности завершения войны в Украине до 1 января 2027 года.

Реализация такого сценария зависит от многих факторов, хотя Украина будет работать над достижением этой цели. Об этом Буданов заявил в комментарии "24 каналу".

Отвечая на вопрос о том, реально ли завершить войну до начала 2027 года, глава Офиса президента отметил, что на данный момент сложно дать однозначный прогноз.

"Реалистично ли это? Зависит от многих факторов", — сказал он.

Глава Офиса президента сообщил, что планируется проделать работу, чтобы это произошло как можно скорее.

"Хотя это будет просто чудом", — сказал Буданов.

Ранее сообщалось, что Украина предупредила об использовании российскими войсками перемирия в Константиновке для ротации. В Кремле в ответ заявили, что это свидетельствует о полной потере Сил обороны контроля над населённым пунктом.

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Также сообщалось, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг требования России сократить число стран НАТО или исключить из альянса Финляндию в ходе обсуждения новой архитектуры безопасности в Европе. Так он отреагировал на публикацию немецкого издания Bild.