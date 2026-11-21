Глава Офісу президента Кирило Буданов скептично висловився щодо можливості завершення війни в Україні до 1 січня 2027 року.

Реалізація такого сценарію залежить від багатьох факторів, хоча Україна працюватиме над досягненням цієї мети. Про це Буданов заявив у коментарі "24 каналу".

Відповідаючи на запитання, чи реально завершити війну до початку 2027 року, глава Офісу президента зазначив, що наразі складно давати однозначний прогноз.

"Реалістично це? Залежить від багатьох факторів", — сказав він.

Глава Офісу президента повідомив, що планується робота над тим, щоб це відбулося як можна скоріше.

"Хоча це буде просто дивом", — сказав Буданов.

Раніше повідомлялося, що Україна попередила про використання російськими військами перемир'я в Костянтинівці для ротації. У Кремлі у відповідь заявили, що це свідчить про повну втрату контролю Сил оборони над населеним пунктом.

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Також повідомлялося, що речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив вимоги Росії скоротити кількість країн НАТО чи виключити з Альянсу Фінляндію під час обговорення нової архітектури безпеки в Європі. Так він відреагував на публікацію німецького видання Bild.