"Це буде просто дивом": Буданов оцінив шанси завершити війну до початку 2027 року
Глава Офісу президента Кирило Буданов скептично висловився щодо можливості завершення війни в Україні до 1 січня 2027 року.
Реалізація такого сценарію залежить від багатьох факторів, хоча Україна працюватиме над досягненням цієї мети. Про це Буданов заявив у коментарі "24 каналу".
Відповідаючи на запитання, чи реально завершити війну до початку 2027 року, глава Офісу президента зазначив, що наразі складно давати однозначний прогноз.
"Реалістично це? Залежить від багатьох факторів", — сказав він.
Глава Офісу президента повідомив, що планується робота над тим, щоб це відбулося як можна скоріше.
"Хоча це буде просто дивом", — сказав Буданов.
Раніше повідомлялося, що Україна попередила про використання російськими військами перемир'я в Костянтинівці для ротації. У Кремлі у відповідь заявили, що це свідчить про повну втрату контролю Сил оборони над населеним пунктом.
Також повідомлялося, що речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив вимоги Росії скоротити кількість країн НАТО чи виключити з Альянсу Фінляндію під час обговорення нової архітектури безпеки в Європі. Так він відреагував на публікацію німецького видання Bild.