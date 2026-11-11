Почему для Зеленского русский — "иностранный язык", а Буданову выписали штраф: объяснение омбудсмена

Языковой омбудсмен не будет привлекать к ответственности Владимира Зеленского за фразу на русском языке, произнесенную во время интервью ABC News. Елена Ивановская объяснила это положениями закона об общении с иностранцами, хотя на днях объявила о штрафе для Кирилла Буданова за использование русского языка.

Проверки в отношении Владимира Зеленского не будет: уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская не видит нарушения в том, что во время интервью американскому телеканалу ABC News президент обратился на русском языке к члену своей команды. Такой ответ омбудсмен дала на запрос агентства "Украинские новости".

В конце октября Зеленский вел беседу с ABC News на английском языке. Уточняя перевод одного из слов, он обратился к кому-то из своей команды за кадром и спросил по-русски, это ли "то самое". То есть русскоязычная реплика была адресована не американскому журналисту, а украинцу из его окружения.

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Несмотря на это, Ивановская применила к данной ситуации норму об общении с иностранцами — часть третью статьи 12 закона, которая разрешает на международных мероприятиях и в разговорах с иностранцами использовать другой язык, "приемлемый для участников".

"Таким образом, использование иностранного языка во время интервью иностранным СМИ подпадает под правовое регулирование части третьей статьи 12 Закона и не является нарушением языкового законодательства", — отметила она.

Фактически, реплику, обращенную к члену украинской команды, отнесли к "иностранному языку" в рамках международного интервью.

Ранее сообщалось, что штраф за использование русского языка при общении с жителями Петропавловской Борщаговки оплатит глава Офиса президента Кирилл Буданов. Об этом сообщила языковой омбудсмен Елена Ивановская: нарушение признали, не пытаясь оправдаться.

Также сообщалось, что украинских подростков в Великобритании ставили перед мучительным выбором — сдавать экзамен по языку страны-агрессора или отказаться от языкового сертификата, однако теперь эту ситуацию изменят. Правительство Великобритании официально признало проблему, с которой столкнулись тысячи украинских детей-беженцев после начала полномасштабной войны: из-за отсутствия в британской системе образования экзамена GCSE по украинскому языку школьников подталкивали изучать русский и сдавать выпускные экзамены именно по нему.