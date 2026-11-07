Буданов оплатит штраф за общение на русском: что заявила омбудсменка о разговоре в Борщаговке

Штраф за использование русского языка при общении с жителями Петропавловской Борщаговки оплатит глава Офиса президента Кирилл Буданов. Об этом сообщила языковой омбудсмен Елена Ивановская: нарушение признали, не пытаясь оправдаться.

Оплатить штраф за использование русского языка придется главе Офиса президента Кириллу Буданову — речь идет о его общении с жителями Петропавловской Борщаговки. Об этом в своем посте в Facebook сообщила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

По ее словам, все юридические процедуры в связи с нарушением языкового законодательства уже запущены, а государственный контроль по данному делу продолжается в установленном порядке. С фигурантом инцидента состоялось общение в рамках правового поля: факт нарушения признали без попыток оправдаться, а предусмотренный законом штраф уплатят в установленные сроки.

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В то же время омбудсмен призвала не превращать языковой вопрос в повод для травли в социальных сетях.

"Закон о языке существует для того, чтобы работать, а не для того, чтобы раскалывать общество или становиться поводом для бесконечных хейт-штормов", — отметила Ивановская.

Разница между правовым государством и хаосом, подчеркнула она, заключается именно в том, как реагируют на ошибку.

"Правовое государство отличается от хаоса тем, что ошибка фиксируется, признается и исправляется законным путем, а не линчеванием в соцсетях", — отметила Ивановская.

Следует отметить, что штраф может составлять до 6800 гривен.

Инцидент в Петропавловской Борщаговке: что известно

Второго ноября у здания, где размещались военнослужащие Нацгвардии, вспыхнули беспорядки. Люди собрались там после появления неподтвержденных сообщений о том, что в здании якобы удерживают и подвергают пыткам мужчин.

Что на самом деле происходило в пункте дислокации, пояснили в 1-м корпусе НГУ "Азов": там находились мобилизованные и военнослужащие, задержанные после самовольного оставления части, — они ожидали распределения по подразделениям. Во время столкновений толпа разгромила автобус Нацгвардии, а обстоятельства происшествия взялась проверять военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Источником заявлений о незаконном удержании военнослужащих стала Валентина Молодая, называвшая себя владелицей компании "Мед-престиж". Журналисты установили, что эта "частная скорая помощь" не работает с 2023 года.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы установили личности более сотни человек по делу о беспорядках в Петропавловской Борщаговке. По данным полиции, 27 из них принимали активное участие в беспорядках, а еще 24 подстрекали толпу и сознательно провоцировали столкновения с нацгвардейцами и полицейскими.

Также сообщалось, что суд избрал меру пресечения в отношении водителя "скорой", на которой Валентина Молодая прибыла в Петропавловскую Борщаговку. Виктор Ен проведет в СИЗО 60 суток без права освобождения под залог, хотя уверяет, что в событиях 2 ноября был лишь свидетелем, а не соучастником.