Буданов сплатить штраф за спілкування російською: що заявила омбудсменка про розмову в Борщагівці

Штраф за використання російської мови під час спілкування з мешканцями Петропавлівської Борщагівки сплатить голова Офісу президента Кирило Буданов. Про це повідомила мовна омбудсменка Олена Івановська: порушення визнали без спроб виправдатися.

Сплатити штраф за використання російської мови доведеться голові Офісу президента Кирилу Буданову – ідеться про його спілкування з мешканцями Петропавлівської Борщагівки. Про це у своєму дописі у Facebook повідомила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

За її словами, усі юридичні процедури щодо мовного порушення вже запущено, а державний контроль у справі триває за встановленим порядком. З фігурантом інциденту відбулася комунікація в межах правового поля: факт порушення визнали без спроб виправдатися, а передбачений законом штраф сплатять у визначені строки.

Водночас омбудсменка закликала не перетворювати мовне питання на привід для цькування в соцмережах.

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"Закон про мову існує для того, щоб працювати, а не щоб розколювати суспільство чи ставати приводом для нескінченних хейт-штормів", – вказала Івановська.

Різниця між правовою державою та хаосом, наголосила вона, полягає саме в тому, як реагують на помилку.

"Правова держава тим і відрізняється від хаосу, що помилка фіксується, визнається і виправляється законним шляхом, а не лінчуванням у соцмережах", – зазначила Івановська.

Варто зазначити, що штраф може складати до 6800 гривень.

Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: що відомо

Другого листопада під будинком, де розміщувалися військовослужбовці Нацгвардії, спалахнули заворушення. Люди зібралися там після неперевірених повідомлень про те, що в приміщенні нібито тримають і катують чоловіків.

Що насправді було в пункті дислокації, пояснили в 1-му корпусі НГУ "Азов": там перебували мобілізовані та військові, затримані після самовільного залишення частини, – вони чекали на розподіл до підрозділів. Під час сутичок натовп розтрощив автобус Нацгвардії, а обставини події взялася перевіряти військовий омбудсман Ольга Решетилова.

Джерелом тверджень про незаконне утримання військових стала Валентина Молода, яка називала себе власницею компанії "Мед-престиж". Журналісти встановили, що ця "приватна швидка" не працює з 2023 року.

Раніше повідомлялося, що понад сотню людей встановили правоохоронці у справі про заворушення в Петропавлівській Борщагівці. За даними поліції, 27 із них діяли активно, а ще 24 підбурювали натовп і свідомо провокували сутички з нацгвардійцями та поліцейськими.

Також повідомлялося, що суд обрав запобіжний захід водієві "швидкої", якою до Петропавлівської Борщагівки прибула Валентина Молода. Віктор Єн проведе в СІЗО 60 діб без права внесення застави, хоча запевняє, що в подіях 2 листопада був лише свідком, а не співучасником.