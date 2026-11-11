Чому для Зеленського російська – "іноземна мова", а Буданову виписали штраф: пояснення омбудсменки

Перевіряти Володимира Зеленського за репліку російською під час інтерв'ю ABC News мовна омбудсменка не буде. Олена Івановська пояснила це нормою закону про спілкування з іноземцями, хоча днями оголосила про штраф для Кирила Буданова за російську.

Перевірки щодо Володимира Зеленського не буде: уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська не вбачає порушення в тому, що під час інтерв'ю американському телеканалу ABC News президент звернувся російською до члена своєї команди. Таку відповідь омбудсменка надала на звернення агентства "Українські Новини".

Розмову з ABC News наприкінці жовтня Зеленський вів англійською. Уточнюючи переклад одного зі слів, він звернувся до когось зі своєї команди за кадром і запитав російською, чи це "те саме". Тобто російськомовна репліка адресувалася не американському журналістові, а українцю з його оточення.

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Попри це, Івановська застосувала до ситуації норму про спілкування з іноземцями – частину третю статті 12 закону, яка дозволяє на міжнародних заходах і в розмовах з іноземцями використовувати іншу мову, "прийнятну для учасників".

"Таким чином, використання іноземної мови під час інтерв'ю іноземним медіа підпадає під правове регулювання частини третьої статті 12 Закону та не є порушенням мовного законодавства", – зазначила вона.

Фактично репліку, звернену до члена української команди, зарахували до "іноземної мови" міжнародного інтерв'ю.

Раніше повідомлялося, що штраф за використання російської мови під час спілкування з мешканцями Петропавлівської Борщагівки сплатить голова Офісу президента Кирило Буданов. Про це повідомила мовна омбудсменка Олена Івановська: порушення визнали без спроб виправдатися.

Також повідомлялося, що українських підлітків у Британії ставили перед болісним вибором – складати іспит із мови країни-агресора або відмовитися від мовного сертифіката, однак тепер цю ситуацію змінять. Уряд Великої Британії офіційно визнав проблему, з якою зіткнулися тисячі українських дітей-біженців після початку повномасштабної війни: через відсутність у британській освітній системі іспиту GCSE з української мови школярів підштовхували вивчати російську й складати випускні іспити саме з неї.