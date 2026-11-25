Сподіватися на краще запропонував керівник Офісу президента Кирило Буданов, відповідаючи на питання про удар далекобійною балістикою по Москві. На тому ж заході він анонсував обмін понад тисячі полонених і висловив сподівання на зустріч щодо миру до Різдва.

Питання про те, коли Україна застосує далекобійну балістику для удару по Москві, керівник Офісу президента Кирило Буданов залишив без прямої відповіді. Прозвучало воно на заході "Діалог заради єдності", де посадовець відповідав на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

"Давайте сподіватися на краще", – сказав Буданов.

Окремо він відзначив успішне застосування українських ракет і безпілотників під час удару по Кримському мосту.

"Ракета "Фламінго", всім відома, вона відпрацювала, всі бачать як. Результат чудовий", – зазначив керівник ОП.

Обмін на понад тисячу людей

Підготовку масштабного обміну військовополоненими Буданов підтвердив. За попередніми планами, він може охопити понад тисячу людей, проте відбуватиметься поетапно.

Відео дня

"Ми проведемо це все, але проведемо в кілька етапів. Тобто тисяча, так, по кілька сотень, в кілька етапів. Бо зробити це за один день, навряд чи вийде", – пояснив він.

Перший етап, за словами посадовця, реально провести наприкінці листопада або на початку грудня.

"Це більш-менш реальні дати, коли перші військовополонені мають повернутися", – зазначив Буданов.

Процес уже узгоджують із російською стороною, і без складнощів не обходиться.

"Є певні утикання такі класичні наші, що того віддамо, того не віддамо, але ми це вже проходили багато років", – підсумував він.

Обмін цивільними з окупованих територій

Крім обміну, Україна опрацьовує гуманітарні місії для вивезення цивільних із тимчасово окупованих територій.

"Працюємо над цим, особисто цим займаюсь. Я думаю, що ми дійдемо до того, що до завершення цього року зможемо повернути ще людей, як цивільних, так і військовополонених… Ми говоримо, це Запорізька, Херсонська область, скажімо так, це більш-менш робочі зараз питання", – заявив керівник Офісу президента.

Зустріч щодо миру до Різдва

На робочу зустріч у чотиристоронньому форматі з участю України, Росії, європейських країн і США до Різдва Буданов сподівається. Чи допустить Путін європейських представників безпосередньо до столу переговорів, поки невідомо, однак залучення європейців у певному форматі посадовець вважає реалістичним.

"Час покаже. Я думаю, що в певному форматі це реалістично", – відповів він.

Консультації з Європою

Переговорний процес, за оцінкою Буданова, рухається за графіком. У середу, 25 листопада, заплановані чергові консультації України з європейськими партнерами в телефонному режимі.

"Рухається поступово, я б сказав би, більш-менш планово. Сьогодні мають бути в телефонному режимі чергові консультації між нами і європейськими партнерами. Тобто, ідея – планова робота. До чого вона призводить, побачимо з часом", – наголосив він.

Буданов про Кушнера й Віткоффа

Поширену думку, що американські представники дивляться на переговори виключно очима бізнесу, Буданов називає хибною. Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа він характеризує інакше.

"Пан Кушнер і пан Віткофф, вони геостратеги. […] Це неправильна точка зору, що вони тільки з позицій бізнесу все це дивляться", – сказав керівник Офісу президента.

Водночас, за його словами, кроки, які пришвидшують рух до кінцевої мети, виправдані за умови, що цієї мети буде досягнуто. Зрушення в переговорному процесі посадовець уже вважає помітними.

Раніше повідомлялося, що Буданов скептично висловився щодо можливості завершення війни до 1 січня 2027 року. Реалізація такого сценарію залежить від багатьох факторів, хоча Україна працюватиме над досягненням цієї мети.

Також мовна омбудсменка Олена Івановська не перевірятиме Володимира Зеленського за репліку російською під час інтервʼю ABC News. Пояснила вона це нормою закону про спілкування з іноземцями, адже президент звернувся російською до члена своєї команди. Днями та сама посадовиця оголосила про штраф для Буданова за російську мову.