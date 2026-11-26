Нефтеперекачивающая станция "Субханкулово" в российском Башкортостане подверглась атаке беспилотников. На её территории возник пожар, а местные власти подтвердили падение обломков БПЛА.

Пожар вспыхнул на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Субханкулово" в Туймазинском районе Республики Башкортостан. По результатам анализа видеозаписей очевидцев, проведённого OSINT-аналитиком, возгорание произошло именно на территории этого объекта. Об этом сообщает издание ASTRA.

Глава администрации Туймазинского района Булат Мусин подтвердил атаку беспилотников. По его словам, обломки дронов упали на территории промышленной зоны, после чего возник пожар. На место прибыли экстренные службы.

"Погибших и пострадавших нет", — заявил Мусин в социальной сети "ВКонтакте".

Расположение на карте Фото: ASTRA

ЛПДС "Субханкулово" принадлежит АО "Транснефть — Урал" и является важным узловым объектом системы магистральных нефтепроводов компании "Транснефть". Станция обеспечивает приемку, хранение и дальнейшую транспортировку нефти по трубопроводам.

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По данным EnergyBase, сырье поступает на станцию с ЛПДС "Языково", откуда его направляют в сторону Альметьевска, ПНПС "Шкапово" и НПС "Азнакаево".

Расположение на карте Фото: ASTRA

Резервуарный парк объекта насчитывает 10 резервуаров общей вместимостью 160 тысяч кубометров. Согласно информации в базе данных, указанный годовой объем транспортировки нефти составляет 90 млн тонн.

Станция соединена с четырьмя нефтепроводами, в частности Усть-Балик — Курган — Уфа — Альметьевск и Субханкулово — Шкапово.

Расположение на карте Фото: ASTRA

Это не первая атака на этот объект. По данным ASTRA, ЛПДС "Субханкулово" уже подвергалась удару 23 июля.

Что известно о станции "Субханкулово"

По данным отраслевой базы EnergyBase, ЛПДС "Субханкулово" входит в систему магистральных нефтепроводов "Транснефти". Такие станции обеспечивают перекачку нефти между участками трубопроводов, а также её временное хранение.

Согласно профилю объекта в EnergyBase, станция располагает резервуарным парком из 10 емкостей общим объемом 160 тысяч кубометров. В базе также указаны четыре нефтепровода, с которыми она связана, в том числе — Усть-Балик — Курган — Уфа — Альметьевск и Субханкулово — Шкапово.

Кроме того, в профиле станции указано, что она была введена в эксплуатацию в 1977 году. Объект расположен в городе Туймазы и входит в инфраструктуру АО "Транснефть — Урал".

Ранее сообщалось, что дроны Сил обороны могли нанести удар по авиабазе "Саваслейка", расположенной в 700 км от Украины. В ночь на 25 ноября там, по сообщениям Telegram-канала "Абсолютно надежный источник", могли быть поражены пять самолетов — три МиГ-31, носители ракет "Кинжал", и два Су-34, которые используются для нанесения ударов управляемыми авиабомбами.

Кроме того, в ночь на 15 ноября беспилотники, возможно, атаковали аэродром Ахтубинск в Астраханской области. OSINT-аналитики сообщали о не менее 30 взрывах и пожаре. Канал Exilenova+ также опубликовал видео предполагаемого пожара и детонации боеприпасов.