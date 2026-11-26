Нафтоперекачувальна станція "Субханкулово" в російському Башкортостані зазнала атаки безпілотників. На її території виникла пожежа, а місцева влада підтвердила падіння уламків БпЛА.

Пожежа спалахнула на лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛПДС) "Субханкулово" в Туймазинському районі Республіки Башкортостан. За результатами аналізу відео очевидців, проведеного OSINT-аналітиком, загоряння сталося саме на території цього об'єкта. Про це повідомляє видання ASTRA.

Глава адміністрації Туймазинського району Булат Мусін підтвердив атаку безпілотників. За його словами, уламки дронів впали на території промислової зони, після чого виникла пожежа. На місце прибули екстрені служби.

"Загиблих і постраждалих немає", — заявив Мусін у соцмережі "ВКонтакте".

Розташування на карті Фото: ASTRA

ЛПДС "Субханкулово" належить АТ "Транснефть — Урал" і є важливим вузловим об'єктом системи магістральних нафтопроводів компанії "Транснефть". Станція забезпечує приймання, зберігання та подальше транспортування нафти трубопроводами.

Відео дня

За даними EnergyBase, сировина надходить на станцію з ЛПДС "Язиково", звідки її спрямовують у бік Альметьєвська, ПНПС "Шкапово" та НПС "Азнакаєво".

Розташування на карті Фото: ASTRA

Резервуарний парк об'єкта налічує 10 резервуарів загальною місткістю 160 тисяч кубометрів. Згідно з інформацією в базі, зазначений річний обсяг транспортування нафти становить 90 млн тонн.

Станція пов'язана з чотирма нафтопроводами, зокрема Усть-Балик — Курган — Уфа — Альметьєвськ та Субханкулово — Шкапово.

Розташування на карті Фото: ASTRA

Це не перша атака на цей об'єкт. За інформацією ASTRA, ЛПДС "Субханкулово" вже зазнавала удару 23 липня.

Що відомо про станцію "Субханкулово"

За даними галузевої бази EnergyBase, ЛПДС "Субханкулово" є частиною системи магістральних нафтопроводів "Транснефти". Такі станції забезпечують перекачування нафти між ділянками трубопроводів, а також її тимчасове зберігання.

Згідно з профілем об'єкта в EnergyBase, станція має резервуарний парк із 10 ємностей загальним об'ємом 160 тисяч кубометрів. У базі також зазначено чотири нафтопроводи, з якими вона пов'язана, серед них — Усть-Балик — Курган — Уфа — Альметьєвськ і Субханкулово — Шкапово.

Також у профілі станції вказано, що її ввели в експлуатацію у 1977 році. Об'єкт розташований у місті Туймази та належить до інфраструктури АТ "Транснефть — Урал".

Раніше повідомлялося, що дрони Сил оборони могли атакувати авіабазу "Саваслейка" за 700 км від України. У ніч проти 25 листопада там, за повідомленнями Telegram-каналу "Абсолютно надійне джерело", могли уразити п'ять літаків — три МіГ-31, носії ракет "Кинджал", і два Су-34, які застосовують для ударів керованими авіабомбами.

Крім того, у ніч проти 15 листопада безпілотники могли атакувати аеродром Ахтубінськ в Астраханській області. OSINT-аналітики повідомляли про щонайменше 30 вибухів і пожежу. Канал Exilenova+ також оприлюднив відео ймовірної пожежі та детонації боєприпасів.