Дрони Сил оборони, ймовірно, дістали до бази "Саваслейка", розташованій на відстані 700 км від України: Генштаб поки не підтвердив цю інформацію. Росіяни відзначили, що 40% втрат авіації — через українські влучання по аеродромах на російській території.

В ніч на 25 листопада дрони України дістались до аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області та могли уразити п'ять літаків ЗС РФ, повідомили у Telegram-каналі "Абсолютно надійне джерело", яке пише про діпстрайки на російській території. Внаслідок атаки на "Саваслейку" отримали пошкодження три МіГ-31, носії "Кинджалів", та два Су-34, носії КАБів, якими б'ють по позиціях ЗСУ та прифронтових територіях.

Допис про ураження військових літаків ЗС РФ з'явився у мережі близько 10 год 25 листопада. Перелічуються успішні відпрацювання минулої ночі: атака на два НПЗ (Куйбишевський та Сизранський) та один аеродром ("Саваслейка" у Нижньогородській області РФ).

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"Аеродром "Саваслєйка" — уражено 3 МіГ-31 і 2 Су-34", — ідеться у повідомлені.

Вказано, що на Куйбишевському НПЗ загорілось дві установки первинної переробки нафти АВТ-4, АВТ-5 й також установка каталітичного риформінгу (переробляє низькоякісний бензин у якісне високооктанове пальне для автомобілів). На Сизранському НПЗ — удар по АВТ-6, установці каталітичного риформінгу та по іншому важливому устаткуванню. Обидва заводи — у Самарській області, за понад 1000 км від України.

Вибухи у РФ — втрата МіГ-31 та Су-34 на базі "Саваслейка" 25 листопада Фото: Скриншот

"Саваслейка" — військовий аеродром ЗС РФ, розташований у Нижньогородській області на відстані близько 700 км від України. На аеродромі базуються літаки МіГ-31, які використовуються для ударів по Україні аеробалістичними ракетами "Кинджал".

Наголосимо, що Генеральний штаб ЗСУ поки не інформував про удари по базі "Саваслейка" і по двох НПЗ під Самарою. Водночас російський пілот Ілля Туманова з каналу Flightbomber саме 25 листопада навів статистику втрат авіації, хоч і не писав про влучання по МіГ-34 та Су-34. У дописі вказано, що 40% — це втрати літаків на землі. Росіянин прямо не визнав, що ідеться про ситуацію у ЗС РФ, і наголосив, що це просто його міркування.

Вибухи у РФ — Flightbomber про втрати авіації, допис за 25 листопада Фото: Скриншот

Вибухи у РФ — деталі атаки дронів ЗСУ 25 листопада

Губернатор Нижньогородської області РФ Гліб Нікітін також не писав про атаку дронів. Міноборони РФ підтвердило, що регіон був під ударом безпілотників і що усі цілі збили засоби ППО. Вказано, що в ніч на 25 листопада Україна запустила по російських цілях 305 БпЛА, які загрожували 13 областям у європейській частині РФ.

Вибухи у РФ — Міноборони про атаку України 25 листопада Фото: Скриншот

Попередні випадки ударів по аеродромах РФ, коли росіяни могли втратити інші військові літаки, стались у жовтні та листопаді 2026 року. Наприклад, у листопаді стало відомо про ураження літака Іл-76 на авіабазі "Стара Русса" у Новгородській області, про 30 вибухів на базі "Ахтубинск", де базуються Су-34,

Тим часом Фокус писав про атаку дронів на РФ в ніч на 25 листопада. Моніторингові Telegram-канали повідомили про вибухи у Самарській області РФ: було гучно у Самарі, Сизрані та Новокуйбишевську, а під удар потрапили потужні нафтопереробні заводи компанії "Роснєфть". Крім того, OSINTери встановили, що сталось ураження лінійно-виробничої диспетчерської станції "Самара".

Нагадуємо, 15 жовтня OSINTери повідомили про атаку дронів на авіабазу "Борисоглебск", на якій базуються Су-34, Су-25 ЗС РФ.