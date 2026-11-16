ЗСУ вразили російський Іл-76: у мережі опублікували перші знімки з наслідками

10 листопада Сили оборони України завдали низки ударів по військовому об’єкту в Новгородській області. Майже через тиждень у мережі з’явилися супутникові знімки наслідків.

Волонтерська OSINT-спільнота AviVector опублікувала супутникові знімки наслідків атаки на аеродром "Стара Русса". Судячи з фото, уражений військово-транспортний літак Іл-76.

Метою ударів ЗСУ по Новгородській області був 123-й авіаційний ремонтний завод у місті Стара Русса. Він входить до структури російської державної корпорації "Ростех" через підприємства "Авіаремонт" та Об’єднану авіабудівну корпорацію.

Фото: Telegram / AviVector

Підприємство обслуговує військово-транспортні літаки Іл-76, Іл-78 та Л-410, якими російська армія перекидає війська та вантажі, а також літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50 та авіаційні двигуни.

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Завод має власну злітно-посадкову смугу, тому важкі літаки приземляються безпосередньо на його території.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по заводу 10 листопада, підкресливши, що Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно підривати військово-економічний потенціал російського агресора та змушувати РФ припинити збройну агресію проти України.

17 березня підприємство вже зазнало удару: тоді, за повідомленнями джерел, було пошкоджено ангар та літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Нагадаємо, 25 жовтня Україна завдала удару по заводу "Енергія" у Липецькій області РФ. Удар було завдано крилатими ракетами Storm Shadow.

Підприємство виробляє хімічні джерела струму для ракет 9М727 "Іскандер-К", 9М723 "Іскандер-М", 3М22 "Циркон", РМ-48У, 95Я6 "Панцир" та Х-47М2. Також АТ "Енергія" випускає акумулятори для БПЛА та батареї для авіації й флоту.

Крім того, у квітні 2026 року українські дрони атакували авіаційний завод імені Гагаріна в Комсомольську-на-Амурі, де виробляють винищувачі Су-57 і Су-35 для російської армії. За супутниковими знімками, внаслідок удару загорівся виробничий цех №46, пробило дах і обвалилося кілька його секцій, що могло суттєво ускладнити виробництво російських винищувачів.