ВСУ поразили российский Ил-76: в сети показали первые снимки с последствиями

10 ноября Силы обороны Украины нанесли ряд ударов по военному объекту в Новгородской области. Спустя почти неделю, в сети появились спутниковые фото последствий.

Волонтерское OSINT-сообщество AviVector опубликовало спутниковые снимки последствий атаки на аэродром "Старая Русса". Судя по фото, поражен военно-транспортный самолет Ил-76.

Целью ударов ВСУ по Новгородской области был 123-й авиационный ремонтный завод в городе Старая Русса. Он входит в структуру российской государственной корпорации "Ростех" через предприятия "Авиаремонт" и Объединенную авиастроительную корпорацию.

Фото: Telegram / AviVector

Предприятие обслуживает военно-транспортные самолеты Ил-76, Ил-78 и Л-410, которыми российская армия перебрасывает войска и грузы, также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и авиационные двигатели.

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У завода есть собственная взлетно-посадочная полоса, поэтому тяжелые самолеты садятся прямо на его территории.

Генштаб ВСУ подтверждал удар по заводу 10 ноября, подчеркнув, что Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают системно подрывать военно-экономический потенциал российского агрессора и заставлять РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

17 марта предприятие уже подвергалось удару: тогда, по сообщениям источников, были повреждены ангар и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Напомним, 25 октября Украина атаковала завод "Энергия" в Липецкой области РФ. Удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow.

Предприятие производит химические источники тока для ракет 9М727 "Искандер-К", 9М723 "Искандер-М", 3М22 "Циркон", РМ-48У, 95Я6 "Панцирь" и Х-47М2.

Также АО "Энергия" выпускает аккумуляторы для БПЛА и батареи для авиации и флота.

Кроме того, в апреле 2026 года украинские дроны атаковали Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина, где производят истребители Су-57 и Су-35 для российской армии. По спутниковым снимкам, в результате удара загорелся производственный цех №46, пробило крышу и обрушилось несколько ее секций, что могло существенно усложнить производство российских истребителей.