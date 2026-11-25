У ніч на 25 листопада одразу у трьох великих промислових містах Самарської області РФ пролунали потужні вибухи. Під ударом дронів могли опинитися три об'єкти нафтопереробної галузі.

Цієї ночі вибухи лунали у Самарі, Сизрані та Новокуйбишевську, в кожному з яких розташований великі підприємства російської нафтопереробної промисловості, що належать компанії-гіганту "Роснєфть". Йдеться про Сизранський та Куйбишевський НПЗ, а також лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Самара", повідомляють OSINT-аналітики каналу Exilenova+.

"Самара, Новокуйбишевськ. Місцеві повідомляють про вибухи в районі двох НПЗ", — інформували аналітики близько 01:00

Через кілька хвилин надійшла інформація про ще один атакований НПЗ у цьому регіоні РФ. За даними моніторингових каналів, це Сизранський НПЗ, де після серії ударів спалахнула масштабна пожежа.

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Кадри нічної атаки БпЛА на НПЗ Самарської області РФ

Водночас у Самарській області під ударом могла також опинилися лінійно-виробнича диспетчерська станція (ЛВДС) "Самара", повідомляють аналітики. Це один із найбільших нафтоперекачувальних вузлів у Росії та Європі, розташований у населеному пункті Просвіт, що за 30 кілометрів від обласного центру. Станція належить до системи "Транснєфті".

Дрони також могли уразити ЛВДС "Самара" цієї ночі Фото: Exilenova+

Водночас офіційних підтверджень ураження низки нафтових об'єктів у Самарській області на момент публікації не було. Російські ЗМІ повідомляли про повітряну тривогу у регіоні через загрозу БпЛА, а "Росавіація" запроваджувала обмеження на роботу аеропорту у Самарі на тлі масованого обстрілу.

Що відомо про атаковані НПЗ

Куйбишевський НПЗ вважається одним із найбільших підприємств такого типу у Самарській області. Він переробляє до 7 мільйонів тонн нафти на рік, виробляючи бензини, дизельне пальне, мазут та ще понад 30 видів іншої продукції.

Сизранський НПЗ натомість здатний переробляти до 8,9 мільйона тонн нафти у рік. Це підприємство випускає автомобільне та авіаційне пальне, мазут, бітум тощо.

Нагадаємо, у ніч на 23 листопада дрони уразили Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ.

Також нещодавно безпілотники атакували одразу два великих заводи Краснодарської області — Афіпський та Ільський НПЗ.