В ночь на 25 ноября сразу в трёх крупных промышленных городах Самарской области РФ прогремели мощные взрывы. Под ударом дронов могли оказаться три нефтеперерабатывающих обьекта.

Этой ночью раздались взрывы в Самаре, Сызране и Новокуйбышевске, в каждом из которых расположены крупные предприятия российской нефтеперерабатывающей промышленности, принадлежащие гигантской компании "Роснефть". Речь идет о Сызранском и Куйбышевском НПЗ, а также о линейно-производственной диспетчерской станции "Самара", сообщают OSINT-аналитики канала Exilenova+.

"Самара, Новокуйбышевск. Местные жители сообщают о взрывах в районе двух НПЗ", — сообщили аналитики около 01:00

Через несколько минут поступила информация о еще одном НПЗ в этом регионе РФ, подвергшемся атаке. По данным мониторинговых каналов, речь идет о Сызранском НПЗ, где после серии ударов разразился масштабный пожар.

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Кадры ночной атаки БПЛА на НПЗ в Самарской области РФ

В то же время в Самарской области под ударом могла оказаться также линейно-производственная диспетчерская станция (ЛПДС) "Самара", сообщают аналитики. Это один из крупнейших нефтеперекачивающих узлов в России и Европе, расположенный в населенном пункте Просвет, в 30 километрах от областного центра. Станция входит в систему "Транснефти".

Дроны также могли поразить ЛВДС "Самара" этой ночью Фото: Exilenova+

В то же время на момент публикации официальных подтверждений об ударе по ряду нефтяных объектов в Самарской области не было. Российские СМИ сообщали о воздушной тревоге в регионе из-за угрозы БПЛА, а "Росавиация" вводила ограничения на работу аэропорта в Самаре на фоне массированного обстрела.

Что известно об атакованных НПЗ

Куйбышевский НПЗ считается одним из крупнейших предприятий такого типа в Самарской области. Он перерабатывает до 7 миллионов тонн нефти в год, производя бензин, дизельное топливо, мазут и ещё более 30 видов другой продукции.

Сызранский НПЗ, в свою очередь, способен перерабатывать до 8,9 миллиона тонн нефти в год. Это предприятие производит автомобильное и авиационное топливо, мазут, битум и т. д.

Напомним, в ночь на 23 ноября дроны нанесли удар по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области РФ.

Кроме того, недавно беспилотники атаковали сразу два крупных завода в Краснодарской области — Афипский и Ильский НПЗ.