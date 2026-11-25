Дроны Сил обороны, вероятно, добрались до базы "Саваслейка", расположенной на расстоянии 700 км от Украины: Генштаб пока не подтвердил эту информацию. Россияне отметили, что 40% потерь авиации связаны с украинскими ударами по аэродромам на российской территории.

В ночь на 25 ноября украинские дроны добрались до аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области и, возможно, поразили пять самолетов ВС РФ, сообщили в Telegram-канале "Абсолютно надежный источник", который пишет о дистрайках на российской территории. В результате атаки на "Саваслейку" были повреждены три МиГ-31, несущие "Кинжалы", и два Су-34, несущие КАБы, которыми наносят удары по позициям ВСУ и прифронтовым территориям.

Сообщение о поражении военных самолетов ВС РФ появилось в сети около 10 часов 25 ноября. В нем перечислены успешные операции, проведенные прошлой ночью: атака на два НПЗ (Куйбышевский и Сызранский) и один аэродром ("Саваслейка" в Нижегородской области РФ).

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"Аэродром "Саваслейка" — уничтожены 3 МиГ-31 и 2 Су-34", — говорится в сообщении.

Указано, что на Куйбышевском НПЗ загорелись две установки первичной переработки нефти АВТ-4, АВТ-5, а также установка каталитического риформинга (перерабатывающая низкокачественный бензин в качественное высокооктановое топливо для автомобилей). На Сызранском НПЗ — удар по АВТ-6, установке каталитического риформинга и по другому важному оборудованию. Оба завода — в Самарской области, на расстоянии более 1000 км от Украины.

Взрывы в РФ — потеря МиГ-31 и Су-34 на базе "Саваслейка" 25 ноября Фото: Скриншот

"Саваслейка" — военный аэродром ВС РФ, расположенный в Нижегородской области на расстоянии около 700 км от Украины. На аэродроме базируются самолеты МиГ-31, которые используются для нанесения ударов по Украине аэробаллистическими ракетами "Кинжал".

Отметим, что Генеральный штаб ВСУ пока не сообщал об ударах по базе "Саваслейка" и по двум НПЗ под Самарой. В то же время российский пилот Илья Туманов с канала Flightbomber именно 25 ноября привёл статистику потерь авиации, хотя и не писал о попаданиях по МиГ-34 и Су-34. В посте указано, что 40% — это потери самолетов на земле. Россиянин прямо не признал, что речь идет о ситуации в ВС РФ, и подчеркнул, что это просто его соображения.

Взрывы в РФ — Flightbomber о потерях авиации, пост от 25 ноября Фото: Скриншот

Взрывы в РФ — подробности атаки дронов ВСУ 25 ноября

Губернатор Нижегородской области РФ Глеб Никитин также не упомянул об атаке дронов. Минобороны РФ подтвердило, что регион подвергся удару беспилотников и что все цели были сбиты средствами ПВО. Указано, что в ночь на 25 ноября Украина запустила по российским целям 305 БПЛА, которые угрожали 13 областям в европейской части РФ.

Взрывы в РФ — Минобороны об ударе дронов Украины 25 ноября Фото: Скриншот

Предыдущие случаи ударов по аэродромам РФ, когда россияне могли потерять другие военные самолеты, произошли в октябре и ноябре 2026 года. Например, в ноябре стало известно о поражении самолета Ил-76 на авиабазе "Старая Русса" в Новгородской области, о 30 взрывах на базе "Ахтубинск", где базируются Су-34,

Между тем Фокус писал об атаке дронов на РФ в ночь на 25 ноября. Мониторинговые Telegram-каналы сообщили о взрывах в Самарской области РФ: было громко в Самаре, Сызрани и Новокуйбышевске, а под удар попали мощные нефтеперерабатывающие заводы компании "Роснефть". Кроме того, OSINT-аналитики установили, что произошло поражение линейно-производственной диспетчерской станции "Самара".

Напоминаем, что 15 октября специалисты по OSINT сообщили об атаке дронов на авиабазу "Борисоглебск", на которой базируются Су-34 и Су-25 ВС РФ.