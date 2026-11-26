Бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич станет командиром 42-й отдельной бригады морской пехоты. Сообщается, что его заместителем станет Александр "Гений" Ширшин.

Бывший начальник штаба 12-й бригады спецназначения "Азов", военнослужащий Богдан Кротевич возглавит 42-ю отдельную бригаду морской пехоты. Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на два источника — в морской пехоте и Генштабе.

Это назначение не осталось без внимания народного депутата Марьяны Безуглой. На своём Telegram-канале она опубликовала пост с фотографией о назначении Богдана Кротевича и кратко написала: "ВСУ после Сирского настолько очистились, что…"

Статья Марьяны Безуглой о назначении Богдана Кротевича Фото: Марьяна Безуглая / Telegram

Как сообщает "Украинская правда", заместителем Кротевича будет назначен бывший командир 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр "Гений" Ширшин.

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Александр "Гений" Ширшин

Как была сформирована 42-я отдельная бригада морской пехоты

Подразделение было сформировано 3 февраля 2023 года как 144-я отдельная пехотная бригада ОК "Юг" Сухопутных войск ВСУ. В 2024 году бригада была преобразована в механизированную. С 1 июля 2025 года бригада перешла в подчинение 30-й КМП ВМС ВСУ. С 30 августа 2026 года переформирована в 42-ю отдельную бригаду морской пехоты, что существенно расширило её вооружение тяжёлой бронетехникой, артиллерией и средствами ПВО.

Полковник Владимир Руснак командовал 144-й отдельной механизированной бригадой до её преобразования в 42-ю бригаду морской пехоты.

Что известно о Богдане Кротевиче

Богдан Кротевич с позывным "Тавр" — бывший начальник штаба бригады "Азов", уволившийся со службы в феврале 2025 года.

"Тавр" присоединился к "Азову" в 2014 году. Он участвовал в ключевых боевых операциях АТО/ООС, а в 2021 году возглавил штаб "Азова".

После начала полномасштабного вторжения он защищал Мариуполь и занимал должность помощника командира. В сентябре 2022 года Кротевич вернулся из российского плена и приступил к восстановлению боеспособности подразделения и его присоединению к 12-й бригаде "Азов".

26 февраля 12-я бригада специального назначения "Азов" сообщила, что подполковник Богдан Кротевич "завершает службу и покидает пост начальника штаба".

Как рассказывал Кротевич, после завершения службы он занялся двумя оборонными проектами и частным бизнесом.

Ранее бывший руководитель штаба 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" Богдан Кротевич заявлял о значительных потерях в некоторых штурмовых полках. В качестве примера он привёл потери одного из полков, с документами которого ему удалось ознакомиться.

Кроме того, Кротевич сообщил, что главными причинами провала контрнаступления в 2023 году стали плохая подготовка мобилизованных, неверно выбранное направление удара и негибкость командования.