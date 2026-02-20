"Ресурс был": Кротевич назвал реальные причины провала контрнаступления ВСУ в 2023 году

Экс-начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич возразил бывшему главкому Валерию Залужному, который назвал причиной провала контрнаступления-2023 недостаток ресурсов. По словам Кротевича, ресурса было достаточно, однако его неудачно распределили и применили.

Сообщение о контрнаступлении ВСУ 2023 года бывший начальник штаба бригады Национальной гвардии Украины "Азов", участник обороны Мариуполя Богдан "Тавр" Кротевич опубликовал в своем Telegram-канале 19 февраля. Он отметил, что главными причинами провала были плохая подготовка мобилизованных, ошибочно выбранное направление удара и негибкость командования.

"На тему контрнаступления 2023 года можно писать докторскую диссертацию. И название у нее было бы простое — "Как не надо воевать, имея достаточный ресурс, но недостаточно подготовленный личный состав, плохое планирование, неудачно выбранное направление основного удара и недостаточную гибкость в принятии военных решений". И отдельный раздел — о том, как подразделения, сформированные на основе рекрутинга и добровольности, в очередной раз показывают эффективность и мотивацию выше, чем бригады, укомплектованные на 98% мобилизованными без надлежащей подготовки, но обеспеченные в полном объеме техникой и вооружением", — написал военнослужащий.

Кротевич осудил "перекладывание ответственности", отметив, что "обстоятельствами", "силой противника" или "недостатком ресурсов" можно оправдать любые ошибки и провалы.

"В 2024 году активно разгоняли критику президента об отсутствии оборонительных сооружений. Но если средства и ресурс выделялись, то строительство рубежей, планирование расположения, эшелонирование, инженерное оборудование, содержание и подрыв при отходе — это зона ответственности ВСУ. Это военная функция. Как и ведение боевых действий", — подчеркнул он.

По словам Кротевича, в конце 2024-го — начале 2025 года он собственными глазами видел, как некоторые инженерные начальники возводили посреди чистого поля открытые "яйцевидные" ротные опорные пункты.

Экс-начальник штаба "Азова" рассказал, что триггером для сообщения стали комментарии бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного Associated Press о том, что политики и чиновники выделили недостаточно ресурсов для контрнаступления.

"При всем уважении к господину Залужному — а есть вещи, за которые я его искренне уважаю, и есть проблемы, которые я на него лично не возлагаю (в частности в части управления ОСУВ "Таврия" генералом Тарнавским) — считаю необходимым повторить свою позицию относительно наступательной операции 2023 года", — написал Кротевич.

Начало контрнаступления ВСУ в 2023 году

По его словам, о плане операции он знал заранее, и его подразделение должно было наступать на одном из направлений вместе с десантно-штурмовыми войсками. Однако он настоял на том, чтобы подразделение осталось в обороне из-за недостаточного количества бронетехники и большой доли неопытного личного состава.

"С самого начала я считал выбранное направление основного удара нецелесообразным. Около шести полноценных линий обороны, плюс подготовленная круговая оборона Токмака — это прямой признак того, что противник ждет удар именно там. Военное искусство не говорит "бей там, где тебя ждут". Оно говорит наоборот", — подчеркнул военный.

По словам Кротевича, он лично видел первые дни операции, в частности как новосформированные подразделения, где мобилизованных бойцов было до 98%, загоняли технику в украинские окопы и бросали ее, а также оставляли бронетехнику в межпозиционном пространстве из-за паники вместе с картами командиров рот, средствами связи и оружием.

"Лично привозил на ГШ карты этого подразделения, где наши позиции были обозначены как позиции противника. Это показатель уровня взаимодействия. Предыдущего взаимодействия не было. На мою просьбу провести совещание или направить представителя на наш КП — было отказано без объяснений", — вспомнил военный.

Он рассказал, что одна из бригад не смогла дойти до линии боевого соприкосновения за 3 суток.

Также Кротевич прокомментировал обеспечение украинских подразделений ресурсами.

По его словам, недельная артиллерийская подготовка не дала оперативного эффекта, и артиллерию "клали по полям вокруг посадок". Военные бросали исправную технику на поле боя из-за отсутствия слаженности, теряли документы управления, а также запрещалось эвакуировать технику из "серой зоны". Кротевич утверждает, что во время контрнаступления 2023 года управление фактически отсутствовало.

"Ту технику, которую нам удалось вытащить, потом с конфликтом изымала ВКС. Я просил разрешить нам вытащить другую при условии, что она хотя бы временно останется в нашем подразделении на время, пока мы на этом направлении — отказали. Через несколько дней противник спокойно уничтожил ее минометным огнем. Поэтому утверждение о критической нехватке ресурса, по моему опыту, не отражает реальной картины. Ресурс был. Проблема — в его распределении и применении", — отметил военный.

Причины провала контрнаступления-2023

Богдан Кротевич также перечислил, что, по его мнению, было основными ошибками контрнаступательной операции 2023 года:

неудачно выбранное направление основного удара и слабое планирование;

нерациональное распределение техники и личного состава без учета опыта и морального состояния;

отсутствие гибкости после того, как наступление потеряло темп.

"Когда стало очевидно, что направление буксует, нужно было менять замысел и перебрасывать резервы туда, где есть динамика. Война — это адаптация", — подчеркнул экс-начальник штаба "Азова".

Он отметил, что "лобовое продавливание противника, который имеет кратное преимущество в человеческом ресурсе" не является искусством войны и приводит к большим потерям и за такие просчеты командование должно нести ответственность.

"Поражения нельзя списывать на "обстоятельства". Поэтому погоны не должны давать иммунитет от ошибок а должность нет снимать ответственности за последствия решений", — написал Кротевич.

Контрнаступление ВСУ в 2023 году: что сказал Залужный

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в интервью Associated Press, опубликованном 19 февраля, обвинил президента Владимира Зеленского и украинских чиновников в провале контрнаступления 2023 года. Экс-главком утверждает, что армии было выделено недостаточно ресурсов, и украинские силы были распылены по большой территории.

Украинский военнослужащий, который участвовал в контрнаступлении 2023 года, осудил слова Залужного и рассказал свою версию. По его словам, информация была слита россиянам еще до начала действий, а украинские бригады открывали огонь друг по другу из-за плохой коммуникации и попадали во вражеский плен.