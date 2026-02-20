"Ресурс був": Кротевич назвав реальні причини провалу контрнаступу ЗСУ 2023 року

Ексначальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич заперечив колишньому головкому Валерію Залужному, який назвав причиною провалу контрнаступу-2023 нестачу ресурсів. За словами Кротевича, ресурсу було достатньо, проте його невдало розподілили та застосували.

Допис про контрнаступ ЗСУ 2023 року колишній начальник штабу бригади Національної гвардії України "Азов", учасник оборони Маріуполя Богдан "Тавр" Кротевич опублікував у своєму Telegram-каналі 19 лютого. Він зазначив, що головними причинами провалу були погана підготовка мобілізованих, хибно обраний напрямок удару та негнучкість командування.

"На тему контрнаступу 2023 року можна писати докторську дисертацію. І назва в неї була б проста — "Як не треба воювати, маючи достатній ресурс, але недостатньо підготовлений особовий склад, погане планування, невдало обраний напрямок основного удару та недостатню гнучкість у прийнятті військових рішень". І окремий розділ — про те, як підрозділи, сформовані на основі рекрутингу та добровільності, вкотре показують ефективність і мотивацію вищу, ніж бригади, укомплектовані на 98% мобілізованими без належної підготовки, але забезпечені в повному обсязі технікою та озброєнням", — написав військовослужбовець.

Кротевич виклав свою думку про контрнаступ 2023 року Фото: скриншот

Кротевич засудив "перекладання відповідальності", зазначивши, що "обставинами", "силою противника" чи "нестачею ресурсів" можна виправдати будь-які помилки та провали.

"У 2024 році активно розганяли критику президента щодо відсутності оборонних споруд. Але якщо кошти та ресурс виділялись, то будівництво рубежів, планування розташування, ешелонування, інженерне обладнання, утримання і підрив при відході — це зона відповідальності ЗСУ. Це військова функція. Як і ведення бойових дій", — наголосив він.

За словами Кротевича, в кінці 2024-го — на початку 2025 року він на власні очі бачив, як деякі інженерні начальники зводили посеред чистого поля відкриті "яйцеподібні" ротні опорні пункти.

Кротевич засудив перекладання відповідальності за провал контрнаступу Фото: скриншот

Ексначальник штабу "Азову" розповів, що тригером для допису стали коментарі колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного Associated Press щодо того, що політики та чиновники виділили недостатньо ресурсів дла контрнаступу.

"При всій повазі до пана Залужного — а є речі, за які я його щиро поважаю, і є проблеми, які я на нього особисто не покладаю (зокрема в частині управління ОСУВ "Таврія" генералом Тарнавським) — вважаю за необхідне повторити свою позицію щодо наступальної операції 2023 року", — написав Кротевич.

Початок контрнаступу ЗСУ 2023 року

За його словами, про план операції він знав заздалегідь, і його підрозділ мав наступати на одному з напрямків разом із десантно-штурмовими військами. Проте він наполіг на тому, щоб підрозділ лишився в обороні через недостатню кількість бронетехніки та велику частку недосвідченого особового складу.

"З самого початку я вважав обраний напрямок основного удару недоцільним. Близько шести повноцінних ліній оборони, плюс підготовлена кругова оборона Токмака — це пряма ознака того, що противник чекає удар саме там. Військове мистецтво не каже "бий там, де тебе чекають". Воно каже навпаки", — наголосив військовий.

Кротевич відреагував на коментарі Залужного про контрнаступ 2023 року Фото: скриншот

За словами Кротевича, він особисто бачив перші дні операції, зокрема як новосформовані підрозділи, де мобілізованих бійців було до 98%, заганяли техніку в українські окопи та кидали її, а також лишали бронетехніку в міжпозиційному просторі через паніку разом із картами командирів рот, засобами зв'язку та зброєю.

"Особисто привозив на ГШ карти цього підрозділу, де наші позиції були позначені як позиції противника. Це показник рівня взаємодії. Попередньої взаємодії не було. На моє прохання провести нараду або направити представника на наш КП — було відмовлено без пояснень", — пригадав військовий.

Він розповів, що одна з бригад не змогла дійти до лінії бойового зіткнення за 3 доби.

Богдан Кротевич описав початок контрнаступу 2023 року Фото: скриншот

Також Кротевич прокоментував забезпечення українських підрозділів ресурсами.

За його словами, тижнева артилерійська підготовка не дала оперативного ефекту, й артилерію "клали по полях навколо посадок". Військові кидали справну техніку на полі бою через відсутність злагодженості, втрачали документи управління, а також заборонялося евакуючати техніку з "сірої зони". Кротевич стверджує, що під час контрнаступу 2023 року управління було фактично відсутнє.

"Ту техніку, яку нам вдалося витягнути, потім із конфліктом вилучала ВКР. Я просив дозволити нам витягти іншу за умови, що вона хоча б тимчасово лишиться в нашому підрозділі на час, поки ми на цьому напрямку — відмовили. Через кілька днів противник спокійно знищив її мінометним вогнем. Тому твердження про критичну нестачу ресурсу, з мого досвіду, не відображає реальної картини. Ресурс був. Проблема — в його розподілі та застосуванні", — зазначив військовий.

Причини провалу контрнаступу-2023

Богдан Кротевич також перелічив, що, на його думку, було основними помилками контрнаступальної операції 2023 року:

невдало обраний напрямок основного удару і слабке планування;

нераціональний розподіл техніки й особового складу без урахування досвіду та морального стану;

відсутність гнучкості після того, як наступ втратив темп.

"Коли стало очевидно, що напрямок буксує, потрібно було змінювати задум і перекидати резерви туди, де є динаміка. Війна — це адаптація", — наголосив ексначальник штабу "Азову".

Він зазначив, що "лобове продавлювання противника, який має кратну перевагу в людському ресурсі" не є мистецтвом війни та призводить до великих втрат і за такі прорахунки командування повинно нести відповідальність.

"Поразки не можна списувати на "обставини". Тож погони не мають давати імунітет від помилок а посада немає знімати відповідальності за наслідки рішень", — написав Кротевич.

Кротевич пише, що під час контрнаступу-2023 ресурси використовувалися недоцільно Фото: скриншот

Контрнаступ ЗСУ 2023 року: що сказав Залужний

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю Associated Press, опублікованому 19 лютого, звинуватив президента Володимира Зеленського й українських чиновників у провалі контрнаступу 2023 року. Ексголовком стверджує, що армії було виділено недостатньо ресурсів, і українські сили були розпорошені по великій території.

Український військовослужбовець, який брав участь у контрнаступі 2023 року, засудив слова Залужного і розповів свою версію. За його словами, інформація була злита росіянам іще до початку дій, а українські бригади відкривали вогонь одна по одній через погану комунікацію та потрапляли у ворожий полон.