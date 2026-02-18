"Якась політика": учасник контрнаступу 2023 року засудив слова Залужного і розповів свою версію

Український військовослужбовець відреагував на заяви ексголовкома Валерія Залужного про те, що президент України Володимир Зеленський не виділив достатньо ресурсів на контрнаступ 2023 року. Боєць зазначив, що інформація була злита ворогу задовго до початку, а через погану взаємодію бригад захисники відкривали вогонь по своїх і потрапляли в полон.

Реакцію на слова колишнього головнокомандувача Збройних сил України, а нині посла у Великій Британії Валерія Залужного військовослужбовець опублікував 18 лютого в соцмережі Х під ніком "позивний ЕрВі". За його словами, його бригада брала участь у контрнаступі 2023 року, хоча назву підрозділу боєць не розкриває.

"3 місяці злагодженння на полігоні. Травень. Виїзд в сторону ймовірного контрнаступу. Десь в той період з п*дарських публіків в Telegram (сводки ополчєнія, якщо точніше) я бачу повідомлення про рух моєї бригади", — пригадав боєць.

Допис військового, що брав участь у контрнаступі ЗСУ 2023 року Фото: скриншот

Спочатку військовий думав, що злити інформацію про весь рух і позиції українських підрозділів було стратегічним планом для заплутування ворога. У червні українські бригади перемістилися ближче до місця ймовірного удару, а командування постійно проводило наради й казало, що окупанти запанікують і почнуть тікати, пригадав боєць.

Відео дня

"За планом ми мали б у перший день закріпитись в селі У, що б з міста Т п*дари не зй*бувались туди. На наступний день ми мали б рушити в сторону Бердянська. На 3 день закріпитись. Оце все було злито задовго до початку контрнаступу", — написав військовий.

Боєць ЗСУ розповів про контрнаступ 2023 року Фото: скриншот

Потім українських солдатів почали перекидати з одного населеного пункту в інший.

"Початок контрнаступу ми всі почули. Земля тоді тремтіла декілька днів. Але десь у ті дні ми дізнались, що все не надто добре. Що одна бригада обстріляла з танків іншу бригаду. Що для керування таким масштабом в наших полканів просто нема досвіду. Що вони ніх*я не знають", — розповів військовослужбовець.

За словами бійця, через відсутність взаємодії бригади доповідали про успіх завчасно, і цим підставляли суміжників. Він пригадав, що його підрозділ в районі П'ятихаток мав наступати пішки малими групами по 3-4 людини. Вдалося досягти часткового успіху, проте за тиждень їх повернули на попереднє місце дислокації та плану "вперед-вперед".

Військовий назвав свою версію причин провалу контрнаступу ЗСУ 2023 року Фото: скриншот

"Як відомо тепер вже з історії, успіху плану "вперед-вперед" не було. Ми не те що не дійшли до села У. Ми толком не виїхали з Малої Токмачки. В першому ж виході чи не весь взвод з моєї роти потрапив п*дарам в полон (бо одна бригада доповіла, що зачистила позиції, але по факту — най*б)", — написав військовий.

Захисник розповів, що росіяни тоді розбили українську техніку безпілотниками "Ланцетами" та гелікоптерами Ка-52. Боєць зазначив, що йому неприємно читати слова Валерія Залужного, бо в контрнаступі загинув головний сержант його роти й інші побратими, а також безліч його друзів зникли чи потрапили в полон.

"А тепер він став для нього якоюсь політичною грою. Я не можу спати, бо мені сняться люди, які за моїм наказом йшли на СП-шки (спостережні пункти — ред.). А тут стерли в нуль два корпуси. І для нього це просто якась політика", — написав військовий.

Військовий засудив слова Залужного про контрнаступ 2023 року Фото: скриншот

Залужний звинуватив Зеленського у провалі контрнаступу

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в опублікованому 18 лютого інтерв'ю AP сказав, що розроблений спільно з посадовцями НАТО контрнаступ 2023 року провалився, бо президент України Володимир Зеленський та інші українські чиновники не виділили на нього достатньо ресурсів. Він розповів, що між ним і президентом неодноразово виникали суперечки щодо військової стратегії. За словами Залужного, план вимагав великої кількості військ для концентрованого удару на Запорізькому напрямку та тактичної несподіванки, але через брак особового складу українські сили були розпорошені по великій території.

Також в цьому інтерв'ю Залужний заявив, що Служба безпеки України проводила у нього обшуки під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині у вересні 2022 року. В СБУ своєю чергою запевнили, що жодних обшуків по факту не було.