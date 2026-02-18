"Какая-то политика": участник контрнаступления 2023 года осудил слова Залужного и рассказал свою версию

Украинский военнослужащий отреагировал на заявления экс-главкома Валерия Залужного о том, что президент Украины Владимир Зеленский не выделил достаточно ресурсов на контрнаступление 2023 года. Боец отметил, что информация была слита врагу задолго до начала, а из-за плохого взаимодействия бригад защитники открывали огонь по своим и попадали в плен.

Реакцию на слова бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины, а ныне посла в Великобритании Валерия Залужного военнослужащий опубликовал 18 февраля в соцсети Х под ником "позивний ЕрВі". По его словам, его бригада участвовала в контрнаступлении 2023 года, хотя название подразделения боец не раскрывает.

"3 месяца слаживания на полигоне. Май. Выезд в сторону вероятного контрнаступления. Где-то в тот период из п*дарских публик в Telegram (сводки ополчения, если точнее) я вижу сообщение о движении моей бригады", — вспомнил боец.

Сообщение военного, участвовавшего в контрнаступлении ВСУ 2023 года Фото: скриншот

Сначала военный думал, что слить информацию обо всем движении и позиции украинских подразделений было стратегическим планом для запутывания врага. В июне украинские бригады переместились ближе к месту вероятного удара, а командование постоянно проводило совещания и говорило, что оккупанты запаникуют и начнут убегать, вспомнил боец.

"По плану мы должны были бы в первый день закрепиться в селе У, что бы из города Т п*дары не съ*бывались туда. На следующий день мы должны были бы двинуться в сторону Бердянска. На 3 день закрепиться. Это все было слито задолго до начала контрнаступления", — написал военный.

Боец ВСУ рассказал о контрнаступлении 2023 года Фото: скриншот

Затем украинских солдат начали перебрасывать из одного населенного пункта в другой.

"Начало контрнаступления мы все услышали. Земля тогда дрожала несколько дней. Но где-то в те дни мы узнали, что все не слишком хорошо. Что одна бригада обстреляла из танков другую бригаду. Что для управления таким масштабом у наших полковников просто нет опыта. Что они них*я не знают", — рассказал военнослужащий.

По словам бойца, из-за отсутствия взаимодействия бригады докладывали об успехе заблаговременно, и этим подставляли смежников. Он вспомнил, что его подразделение в районе Пятихаток должно было наступать пешком малыми группами по 3-4 человека. Удалось достичь частичного успеха, однако через неделю их вернули на прежнее место дислокации и плана "вперед-вперед".

Военный назвал свою версию причин провала контрнаступления ВСУ в 2023 году Фото: скриншот

"Как известно теперь уже из истории, успеха плана "вперед-вперед" не было. Мы не то что не дошли до села У. Мы толком не выехали из Малой Токмачки. В первом же выходе чуть ли не весь взвод из моей роты попал п*дарам в плен (потому что одна бригада доложила, что зачистила позиции, но по факту — най*б)", — написал военный.

Защитник рассказал, что россияне тогда разбили украинскую технику беспилотниками "Ланцетами" и вертолетами Ка-52. Боец отметил, что ему неприятно читать слова Валерия Залужного, потому что в контрнаступлении погиб главный сержант его роты и другие собратья, а также множество его друзей исчезли или попали в плен.

"А теперь он стал для него какой-то политической игрой. Я не могу спать, потому что мне снятся люди, которые по моему приказу шли на СП-шки (наблюдательные пункты — ред.). А здесь стерли в ноль два корпуса. И для него это просто какая-то политика", — написал военный.

Военный осудил слова Залужного о контрнаступлении в 2023 году Фото: скриншот

Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в опубликованном 18 февраля интервью AP сказал, что разработанное совместно с чиновниками НАТО контрнаступление 2023 года провалилось, потому что президент Украины Владимир Зеленский и другие украинские чиновники не выделили на него достаточно ресурсов. Он рассказал, что между ним и президентом неоднократно возникали споры относительно военной стратегии. По словам Залужного, план требовал большого количества войск для концентрированного удара на Запорожском направлении и тактической неожиданности, но из-за нехватки личного состава украинские силы были рассеяны по большой территории.

Также в этом интервью Залужный заявил, что Служба безопасности Украины проводила у него обыски во время контрнаступления ВСУ на Харьковщине в сентябре 2022 года. В СБУ в свою очередь заверили, что никаких обысков по факту не было.