Ексначальник штабу 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Богдан Кротевич стане керівником 42-гої окремої бригади морської піхоти. Повідомляють, що його заступником буде Олександр "Геній" Ширшин.

Колишній начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення "Азов", військовослужбовець Богдан Кротевич очолить 42-гу окрему бригаду морської піхоти. Про це пише "Суспільне" із посиланням на два джерела — у морській піхоті та Генштабі.

Це призначення не залишила без уваги нардепка Мар'яна Безугла. У своєму Тelegram-каналалі вона залишила допис із фото про призначення Богдана Кротевича та коротко написала: "ЗСУ після Сирського настільки очистилися, що…"

Допис Мар'яни Безуглої про призначення Богдана Кротевича Фото: Мар'яна Безугла / Telegram

Як пише Українська правда, заступником Кротевича призначать екскомбата 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Олександра "Генія" Ширшина.

Олександр "Геній" Ширшин

Як утворилася 42-га окрема бригада морської піхоти

Підрозділ було сформовано 3 лютого 2023 року як 144 окрему піхотну бригаду ОК "Південь" СВ ЗСУ. У 2024 році бригаду переформовано у механізовану. З 1 липня 2025 року бригада перейшла у підпорядкування 30 КМП ВМС ЗСУ. Від 30 серпня 2026 року переформована у 42 окрему бригаду морської піхоти, що суттєво розширило її озброєння важкою бронетехнікою, артилерією та засобами ППО.

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Полковник Володимир Руснак командував 144-ю окремою механізованою бригадою до її переформування у 42-гу бригаду морської піхоти.

Що відомо про Богдана Кротевича

Богдан Кротевич з позивним "Тавр" — колишній начальник штабу бригади "Азов", який звільнився зі служби у лютому 2025 року.

"Тавр" долучився до "Азову" у 2014 році. Він брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС, а у 2021 році очолив штаб "Азову".

Після початку повномасштабного вторгнення обороняв Маріуполь і був помічником командира. У вересні 2022 року Кротевич повернувся з російського полону й розпочав відновлення боєздатності підрозділу та його масштабування до 12-ї бригади "Азов".

26 лютого 12-та бригада спецпризначення "Азов" повідомила, що підполковник Богдан Кротевич "завершує службу і залишає посаду начальника штабу".

Як розповідав Кротевич, після завершення служби він зайнявся двома оборонними проєктами й приватним бізнесом.

Раніше колишній керівник штабу 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов" Богдан Кротевич заявляв про великі втрати у деяких штурмових полках. Як приклад він навів втрати одного з полків, з документами якого мав змогу ознайомитися.

Також Кротевич повідомляв, що головними причинами провалу контрнаступу у 2023 році були погана підготовка мобілізованих, хибно обраний напрямок удару та негнучкість командування.