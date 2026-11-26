По данным СБУ, российские спецслужбы завербовали военнослужащего из Львова, пообещав ему фальшивые свидания с девушками

26 ноября сотрудники Службы безопасности Украины задержали мобилизованного жителя Львова, который передавал россиянам информацию о дислокации ВСУ. Украинские спецслужбы своевременно разоблачили мужчину и задержали его прямо на территории воинской части, говорится в сообщении СБУ.

Россияне создали на сайтах знакомств и в тематических чатах социальных сетей фальшивые аккаунты с изображениями девушек, сгенерированными ИИ. Так они и вышли на мобилизованного жителя Львова, который искал романтических отношений.

Завоевав доверие мужчины, вымышленные подруги начали выпытывать у него, где находятся украинские защитники, а в обмен на это обещали встретиться лично. Одна из них, выдававшая себя за медика Национальной гвардии Украины, предложила ему встречу в обмен на координаты бригады ВСУ, воюющей на Славянском направлении.

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По данным спецслужб, фигурант фотографировал на телефон не только места дислокации личного состава, но и склады боеприпасов и скопления военной техники. В ходе следственных действий у него изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с Россией.

Фигуранту объявили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины, а именно в незаконном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных сил в условиях военного положения. За это предусмотрено до восьми лет лишения свободы. Суд поместил подозреваемого под стражу без права на залог.

Расследование продолжается. Правоохранительные органы выясняют, есть ли основания дополнительно предъявить ему обвинение в государственной измене.

Напомним, 25 ноября СБУ предотвратила покушение на командира отряда ССО. Агента российской военной разведки задержали в Хмельницком в нескольких метрах от автомобиля, когда мужчина уже держал в руках пульт дистанционного управления.

Кроме того, СБУ задержала ещё двух участников столкновений в Петропавловской Борщаговке.