За даними СБУ, російські спецслужби завербували військового зі Львова, обіцяючи йому фейкові побачення з дівчатами

26 листопада працівники Служби безпеки України затримали мобілізованого львів’янина, який передавав інформацію про дислокацію ЗСУ росіянам. Українські спецслужби вчасно викрили чоловіка й затримали його просто на території військової частини, йдеться в повідомленні СБУ.

Росіяни створили на сайтах знайомств і в тематичних чатах соцмереж фальшиві акаунти з дівочими зображеннями, згенерованими ШІ. Так вони і вийшли на мобілізованого жителя Львова, який шукав романтичних стосунків.

Здобувши довіру чоловіка, вигадані подруги почали випитувати в нього, де перебувають українські захисники, а за це обіцяли зустрітися наживо. Одна з них, яка видавала себе за медикиню Національної гвардії України, запропонувала йому побачення за координати бригади ЗСУ, що воює на Слов'янському напрямку.

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За даними спецслужби, фігурант фотографував на телефон не лише місця дислокації особового складу, а й склади боєприпасів і скупчення військової техніки. Під час слідчих дій у нього вилучили смартфон із доказами роботи на Росію.

Фігурантові оголосили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України, тобто в незаконному поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних сил в умовах воєнного стану. За це передбачено до восьми років позбавлення волі. Суд відправив підозрюваного під варту без права на заставу.

Розслідування триває. Правоохоронці з'ясовують, чи є підстави додатково інкримінувати йому державну зраду.

Нагадаємо, 25 листопада СБУ запобігла замаху на командира загону ССО. Агента російської воєнної розвідки затримали в Хмельницькому за кілька метрів від авто, коли чоловік уже тримав пульт дистанційного керування.

Крім того, СБУ затримала ще двох учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці.