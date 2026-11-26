Сообщается, что главнокомандующий Драпатый, по всей видимости, надеется, что это назначение укрепит как бригаду, так и район её обороны, то есть Херсонскую область.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый поддержал решение бывшего начальника штаба бригады "Азов" Богдана Кротевича вернуться в армию и предоставил ему право сформировать свою команду в 42-й бригаде морской пехоты. В свою очередь, начальником штаба Кротевич выбрал бывшего командира 47-й роты Александра Ширшина с позывным "Гений". Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в Генштабе и собеседников в Силах обороны.

"Кротевич сам выразил желание вернуться на военную службу. Главнокомандующий поддержал это желание, и именно это подразделение (42-я бригада морской пехоты) было выбрано совместно. Кротевич получил возможность сформировать собственную команду", — говорится в сообщении.

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Как пишет "УП", Кротевич вместе с Ширшиным обратился к Драпатому с просьбой назначить Ширшина начальником штаба 42-й бригады — и главком на это согласился. Главнокомандующий Драпатый, по-видимому, надеется, что это укрепит как бригаду, так и район её обороны, то есть Херсонскую область.

Собеседники полушутя ответили УП, что Кротевич и Ширшин — очень принципиальные и вспыльчивые офицеры, поэтому, возможно, им будет непросто ужиться вместе в одной бригаде.

Как сообщает "Украинская правда", возвращение Кротевича и перевод Ширшина в боевую бригаду являются продолжением политики Драпатого по так называемой реабилитации тех офицеров, которые во времена его предшественника Александра Сырского были отстранены от управления войсками или по этой же причине уволились со службы.

Напомним, что, как сообщал Фокус, ранее бывший руководитель штаба 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" Богдан Кротевич заявил о значительных потерях в некоторых штурмовых полках.

Также мы писали, что бывший начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич опроверг слова бывшего главнокомандующего Валерия Залужного, который назвал причиной провала контрнаступления-2023 нехватку ресурсов. По словам Кротевича, ресурсов было достаточно, однако их неудачно распределили и применили.