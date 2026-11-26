Повідомляється, що головком Драпатий, імовірно, сподівається, що це призначення підсилить як бригаду, так і район її оборони, тобто Херсонщину.

Головноком Збройних сил України Михайло Драпатий підтримав рішення ексначальника штабу бригади "Азов" Богдана Кротевича повернутися до війська і надав йому право сформувати свою команду у 42-ій бригаді морської піхоти. Натомість начальником штабу Кротевич обрав екскомбата 47-ї Олександра Ширшина з позивним "Геній". Про це пише Українська правда із посиланням на джерела у Генштабі та співрозмовників у Силах оборони.

"Кротевич сам висловив бажання повернутися на військову службу. Головнокомандувач підтримав це бажання, і саме цей підрозділ (42-гу бригаду морської піхоти) було обрано спільно. Кротевич отримав можливість формувати власну команду", — йдеться в повідомленні.

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Як пише УП, Кротевич разом з Ширшиним звернувся до Драпатого, аби призначити Ширшина начальником штабу 42-ї бригади – і головком на це погодився. Головком Драпатий, імовірно, сподівається, що це підсилить як бригаду, так і район її оборони, тобто Херсонщину.

Співрозмовники напівжартома відповідали УП, що Кротевич і Ширшин – дуже принципові та запальні офіцери, тож, можливо, вжитися разом в одній бригаді їм буде непросто.

Як вказує Українська правда, повернення Кротевича та переведення на бойову бригаду Ширшина є продовженням політики Драпатого по так званій реабілітації тих офіцерів, які в часи його попередника Олександра Сирського були відсторонені від управління військами або з цієї ж причини звільнилися зі служби.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що раніше колишній керівник штабу 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов" Богдан Кротевич заявив про великі втрати у деяких штурмових полках.

Також ми писали, що ексначальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич заперечив колишньому головкому Валерію Залужному, який назвав причиною провалу контрнаступу-2023 нестачу ресурсів. За словами Кротевича, ресурсу було достатньо, проте його невдало розподілили та застосували.