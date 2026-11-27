Пока российские власти сообщают о якобы уничтожении десятков беспилотников под Санкт-Петербургом, количество задержанных и отмененных авиарейсов в Пулково уже достигло 26.

В 2022 году большинство россиян узнавали о войне преимущественно из телерепортажей и пропагандистских заявлений Кремля, который убеждал население, что боевые действия происходят где-то далеко за пределами России. Теперь ситуация постепенно меняется: война, которую Москва развязала против Украины, всё чаще доходит до российской территории. Взрывы, атаки беспилотников, пожары на промышленных объектах и перебои в работе аэропортов становятся частью реальности российских регионов. На этот раз угрозу БПЛА объявили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

О ситуации в регионе сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на своём Telegram-канале.

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Так, в ночь на 27 ноября Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись атаке беспилотников.

Об угрозе для населения губернатор региона Александр Дрозденко сообщил в 2:21 по местному времени. Он предупредил о возможной угрозе со стороны беспилотников на территории города, а также о вероятных перебоях с мобильным интернетом.

"Внимание! Угроза с БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны перебои в работе мобильного интернета", — говорится в сообщении.

Подобные предупреждения ранее получали и жители Ленинградской области.

Сначала чиновник сообщил об уничтожении четырёх беспилотников. Впоследствии количество якобы сбитых аппаратов возросло до 10, затем — до 18 и даже до 30.

В 6:55 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в течение ночи российская противовоздушная оборона якобы сбила 45 беспилотников над территорией региона. По его словам, в ближайшее время в регионе ожидается отмена режима безпилотной опасности.

Кроме того, он сообщил, что Ладожский мост временно перекрывали, поскольку с него действовали мобильные огневые группы, привлеченные для отражения атаки. Дрозденко уверяет, что мост не пострадал.

Таким образом, за несколько часов количество сбитых дронов, заявленное российскими властями, увеличилось в несколько раз. В то же время информации об окончательных последствиях атаки пока нет.

Аэропорт "Пулково" приостановил прием и отправку самолетов

Из-за угрозы со стороны беспилотников ограничили работу международного аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге. По информации Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в 04:18 по московскому времени. В ведомстве пояснили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

На фоне ограничений изменилось расписание авиарейсов. По данным российских СМИ со ссылкой на онлайн-табло аэропорта, задержки или отмены коснулись 26 рейсов. Информации о точных сроках возобновления обычного режима работы аэропорта на момент публикации не было.

Таким образом, атака беспилотников привела не только к задействованию российской ПВО, но и к сбоям в работе одного из крупнейших аэропортов северо-запада России.

Информация о возможных попаданиях и повреждениях инфраструктуры уточняется. Тем временем Telegram-канал Supernova+ публикует кадры из Санкт-Петербурга, на которых видны последствия ночных событий. Судя по опубликованным видео, ночь в городе оказалась неспокойной.

Что именно стало объектом атаки, пока неясно, однако на одном из видео якобы запечатлен удар по подстанции. Автор другого видео за кадром утверждает, что рядом с местом взрыва находятся производство и склад БПЛА.

Напомним, в Санкт-Петербурге утром 12 ноября взорвался автомобиль, за рулем которого находился российский полковник. В результате взрыва военнослужащий ВС РФ погиб, а его родственник, находившийся рядом, получил ранения. Инцидент произошёл в районе Шушары на Колпинском шоссе.

Также Фокус сообщал, что основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал атаку беспилотников на дата-центр компании VK под Санкт-Петербургом, который получил повреждения в ночь на 18 октября. Он напомнил, что здание было построено в 2011 году, а также заметил: "Видно, что построено как следует, стены толстые. Но не уберегли".